«ديوا»: 94.4% ارتفاعاً في طلبات توصيل الكهرباء إلى المشروعات بدبي خلال 2023

كشف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، عن ارتفاع عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة خلال العام الماضي لتوصيل الكهرباء إلى المشروعات من خلال خدمة «الناموس» بنسبة 94.4% مقارنة بعام 2022، حيث وصل عدد طلبات توصيل الكهرباء للمشروعات إلى 7885 طلباً في مؤشر جديد على الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، وجهودها المتواصلة لدعم استدامة نمو وازدهار الإمارة.

وقال الطاير: «يؤكد الإقبال المتزايد للحصول على خدماتنا المبتكرة أن لدينا الإمكانات والمقومات كافة لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مسيرة دبي التنموية، وترسيخ جدارتها مدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل في العالم. ونوفّر في الهيئة الخدمات الذكية لتسريع الحصول على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، ومساعدة الشركاء والمستثمرين على تنفيذ أعمالهم بمنتهى السهولة وتوفير الوقت والجهد».

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس راشد بن حميدان، إن «خدمة (الناموس) تندرج ضمن جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز أداء الأعمال، والتسهيلات التي تقدمها للمشروعات الصناعية والتجارية والسكنية»، لافتاً إلى أن عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة بلغ 2541 استشارياً ومقاولاً حتى 31 ديسمبر 2023.

وتتيح خدمة «الناموس» (كلمة تُقال للفائز بالسباق باللهجة الإماراتية) توصيل الكهرباء إلى المشروعات التي تصل أحمالها إلى 150 كيلوواط في خطوتين وخمسة أيام فقط، فيما يمكن للاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة تقديم الطلبات رقمياً.