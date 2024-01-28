13 برجاً سكنياً جديداً تسهم في رسم أفق دبي العقاري

أصبحت الأبراج الشاهقة أحد أبرز معالم دبي العقارية والسياحية التي تميزها بين وجهات السفر، وتجعلها ضمن عوامل أخرى، المدينة الأكثر شهرة وجاذبية عالمياً.

وأعلنت شركات عقارية عن مشروعات جديدة، استحوذت الأبراج والمباني متعددة الطوابق التي تصل في أقصى ارتفاع إلى 100 طابق متكرر، على الحصة الكبرى منها، لتدخل المدينة من جديد في سباق تحطيم الأرقام القياسية لأعلى المباني السكنية في العالم، ولتسهم هذه المشروعات في رسم أفق دبي العقاري.

وترصد «الإمارات اليوم» في هذا التقرير 13 برجاً سكنياً شاهقاً تتميز بتصاميم هندسية رائعة وفريدة، في وقت تترقب فيه السوق العقارية مواصلة تنفيذ هذه الأبراج في السنوات القليلة المقبلة.

1. «مرسيدس بنز بليسز/بن غاطي»

شهد الأسبوع الماضي إطلاق برج «مرسيدس بنز بليسز/ بن غاطي»، الذي تطوره «مجموعة بن غاطي العقارية»، وشركة «مرسيدس بنز» الألمانية، في أول مشروع عقاري على مستوى العالم لعلامة «مرسيدس».

يصل ارتفاع البرج إلى 341 متراً، ويضم 65 طابقاً، بينما تصل قيمة الاستثمارات فيه إلى نحو مليار دولار. ويتوقع اكتمال عمليات الإنشاء في 2026.

2. برج «Bayz101»

أعلنت «شركة دانوب للتطوير العقاري» في يناير 2023، عن تطوير مشروعها «Bayz101» وهو برج يتكون من 101 طابق، يقع في منطقة «الخليج التجاري»، وسيضم بمجرد اكتماله عام 2028، (1346) وحدة سكنية.

3. «ريفيرا ريف»

أطلقت «شركة عزيزي للتطوير» مشروع «ريفيرا ريف»، الذي يمثل المرحلة الرابعة من مشروع «ريفيرا» في قلب «مدينة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»، ويتألف المشروع من 24 مبنى فائق الفخامة، ويشتمل على 5061 وحدة سكنية.

4. برج «عزيزي»

دشنت «عزيزي للتطوير العقاري»، في يناير 2023 أعمال بناء برج بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم). ومن المقرر استكمال أعمال البناء في غضون أربع سنوات.

5. «بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز»

أطلقت «شركة بن غاطي للتطوير» مع علامة صناعة الساعات والمجوهرات العالمية «جاكوب آند كو»، مشروع برج «بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز»، حيث تطمحان من خلاله إلى تسجيل رقم قياسي لأطول مبنى سكني في العالم. وسيتألف البرج من 100 طابق.

6. «برج الحبتور»

أعلنت «مجموعة الحبتور» عن إطلاق «برج الحبتور» على ضفاف قناة دبي المائية، بارتفاع 350 متراً مع طوابق تحت الأرض لمواقف السيارات. وسيكون من أكبر المباني السكنية في العالم.

7. «كومو ريزيدنسز»

أعلنت «شركة نخيل العقارية» عن إطلاق برج «كومو ريزيدنسز» في «نخلة جميرا»، ويتكون من 71 طابقاً بارتفاع 300 متر.

8. برج «غولف هايتس»

أطلقت «شركة إعمار العقارية» برج «غولف هايتس» ضمن مجمع «إيميرتس ليفينج». ويتكون البرج من 43 طابقاً تشمل 277 وحدة سكنية.

9. برج «إس»

أطلقت «شركة شوبا العقارية» البرج الفاخر «إس» الذي سيضم 62 طابقاً بمساكن فخمة، فضلاً عن ستة طوابق مخصصة لمواقف سيارات مغلقة ومصممة لركن السيارات الفاخرة.

10. برج «ماركاسا»

أعلنت «شركة ديار للتطوير» عن إطلاق البرج «ماركاسا»، بقيمة 1.1 مليار درهم وبارتفاع 52 طابقاً.

11. برج «DG1»

أطلقت شركة «دار غلوبال» للتطوير العقاري، مشروع برج سكني فاخر في دبي يحمل اسم «DG1» ويقع في قلب منطقة «الخليج التجاري» على قناة دبي المائية.

12. برج «كانال هايتس»

يعد «كانال هايتس 2» برجاً سكنياً قيد الإنشاء تطوره «شركة داماك العقارية»، ويقع على أحد أطراف قناة دبي المائية في منطقة «الخليج التجاري».

13. برج «AIRE»

كشفت «مجموعة ألتا للتطوير العقاري» عن إطلاق مشروعها الأحدث «AIRE»، وهو برج سكني شاهق في قلب وسط مدينة دبي، وسيتم تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2026.