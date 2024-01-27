مستهلكون يطالبون بكتابة البيانات الأساسية للسلع بـ «بنط» بارز لتسهيل قراءتها

طالب مستهلكون بكتابة البيانات الأساسية الخاصة بالسلع الغذائية والاستهلاكية، وعلى رأسها السعر وطريقة الاستعمال وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية والمكونات والمحتويات بخط بارز وواضح ومقروء.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن بيانات كثير من السلع، خصوصاً الغذائية، تكتب بخط صغير للغاية وغير واضح، ما يجعلهم غير قادرين على قراءتها بسهولة، مشيرين إلى أن ذلك أدى إلى شرائهم سلعاً بأسعار مرتفعة وعدم استخدام بعض السلع بعد شرائها، وبالتالي إهدار جانب من مواردهم المالية.

وقال مسؤولان في منفذي بيع بالدولة، إن الكتابة بخط صغير ترجع في أحيان كثيرة إلى صغر حجم السلعة، وبالتالي صغر الغلاف الخاص بها، والالتزام بكتابة معلومات كثيرة تُعدّ أساسية ومهمة للمستهلك في إطار حماية حقوقه، أبرزها حقه في معرفة جميع المعلومات الخاصة بالسلعة.

سلع غذائية

وتفصيلاً، قال المستهلك راشد الأنصاري، إنه يعاني عدم قدرته على قراءة بيانات الكثير من السلع الغذائية والاستهلاكية، نظراً إلى كتابتها بخط صغير للغاية، وغير واضح، فضلاً عن كتابة البيانات أحياناً بألوان معينة تجعل القراءة أكثر صعوبة.

وأوضح أن منافذ متوسطة وصغيرة كثيرة تكتب السعر بخط صغير للغاية، حيث اكتشف مرات عدة بعد شراء بعض السلع، مثل أصناف من الدواجن والأرز والشاي، أن سعرها مبالغ فيه، وأنه من الأفضل له شراؤها من أماكن أخرى، مطالباً بكتابة البيانات الأساسية على الأقل بخط بارز وكبير بدلاً من إهدار موارده المالية.

بيانات أساسية

وقالت المستهلكة حنان الحمادي، إنها تعاني عدم القدرة على قراءة كثير من البيانات الأساسية الخاصة بالسلع الغذائية والاستهلاكية، خصوصاً في ما يتعلق بشروط وطريقة الاستعمال لأنها تكتب بخط صغير للغاية، ويصعب قراءته، موضحة أنها اشترت سلعاً تتضمن «أصنافاً من الكيك واللقيمات وكريمة الطعام»، ولم تستخدمها لعدم قدرتها على قراءة بياناتها.

وطالبت بكتابة البيانات بخط بارز وواضح ويسهل قراءته للجميع، خصوصاً البيانات الاساسية، موضحة أن عدم القدرة على قراءة البيانات تُعدّ مشكلة تواجه بعض المستهلكين صغاراً وكباراً على السواء.

وقال المستهلك أنور سليم، إنه يواجه صعوبة شديدة في قراءة بعض البيانات الأساسية لكثير من السلع، نظراً إلى كتابتها بخط صغير للغاية، وغير واضح، ومن بينها البيانات الخاصة بتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.

وأوضح أنه اكتشف بصعوبة، وبعد الاستعانة بعدسة مكبرة، في منزله أن تاريخ صلاحية أحد أصناف الطحين والحليب المجفف التي اشتراها من أحد المنافذ في الدولة قاربت على الانتهاء، وبالتالي لن يستطيع استخدامها كلها، نظراً إلى شراء كميات كبيرة منها في ظل وجود تخفيضات عليها، مطالباً بكتابة البيانات الأساسية على الأقل بخط بارز وكبير. وقالت المستهلكة مرام سعد، إن بيانات كثير من السلع، خصوصاً الغذائية، تكتب بخط صغير للغاية، ويصعب قراءته من بينها المكونات والمحتويات والحقائق الخاصة بالتغذية، مشيرة إلى أنها تحاول أحياناً قراءة البيانات الخاصة بكثير من السلع الغذائية والاستهلاكية، بلا جدوى. وأوضحت أنها اشترت إحدى السلع المطروحة حديثاً في الأسواق إلا أنها اكتشفت بعد الاستعانة بعدسة مكبرة أن بها بعض المواد المسببة للحساسية لأبنائها، فضلاً عن زيادة مستويات السكر بشكل كبير، وبالتالي قررت عدم استخدامها، ما يُعدّ إهداراً للموارد المالية.

خط صغير

في المقابل، قال المسؤول في منفذ بيع كبير، محمد الأسعد، إن كتابة بيانات السلعة بخط صغير ترجع في أحيان كثيرة إلى حجم السلعة، وبالتالي صغر الغلاف الخاص بها، فضلاً عن التزام المنتج بكتابة معلومات كثيرة تُعدّ أساسية ومهمة للمتعاملين في إطار حماية حقوق المستهلك. واتفق المسؤول في منفذ آخر، أبوبكر حفيظ، مع الأسعد، موضحاً أن الالتزام بكتابة عدد كبير من المعلومات في مصلحة المستهلك في المقام الأول، ويدعم حقه في معرفة جميع المعلومات الأساسية الخاصة بالسلعة بشكل مفصل، ناصحاً بارتداء نظارة طبية مخصصة للقراءة أو وجود عدسة مكبرة مع المستهلكين، في حال عدم استطاعتهم تمييز المعلومات المكتوبة، لضرورة الاطلاع على كل البيانات الأساسية الخاصة بالسلع قبل الشراء.

. الالتزام بكتابة عدد كبير من المعلومات في مصلحة المستهلك في المقام الأول.

. مستهلكون: بيانات كثير من السلع، خصوصاً الغذائية، تكتب بخط صغير للغاية يصعب قراءته.