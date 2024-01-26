الإمارات وفيتنام تستكشفان فرص التجارة والاستثمار

أجرى وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مباحثات مع رئيس وزراء فيتنام، فام مينه تشينه، في العاصمة هانوي، تناولت استكشاف فرص التجارة، والاستثمار بين البلدين، والبناء على الزخم المتزايد في العلاقات الثنائية.

كما تطرق اللقاء إلى التقدم في محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الجارية حالياً.

وضمن زيارته إلى فيتنام على رأس وفد إماراتي، عقد الزيودي اجتماعاً مع وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، نجوين هونغ دين، تناولا فيه آخر المستجدات حول المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد في أبوظبي الشهر المقبل.

وتعد فيتنام أكبر شريك تجاري للإمارات بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، حيث أسهمت بـ27% من إجمالي حجم تجارة الإمارات مع المجموعة في عام 2022.

وبلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وفيتنام 7.4 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بنمو قدره 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.