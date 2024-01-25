شركات يابانية: دبي بوابة انطلاق للتوسّع في أسواق المنطقة

أكد مسؤولو شركات صناعية وتجارية يابانية، أن دبي تُعد بوابة ومركزاً إقليمياً مثالياً للانطلاق والتوسّع في أسواق المنطقة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض «اليابان - كيوتو» التجاري، الذي أنهى أعماله في دبي أخيراً، أن دبي تتيح العديد من الفرص للشركات لتطوير أعمالها سواء في السوق المحلية أو بأسواق المنطقة، مشيرين إلى أن شركاتهم طرحت خلال مشاركتها الأولى في المعرض، العديد من المنتجات المبتكرة، منها «كبسولات الأوكسجين»، التي تتيح للمستخدمين الحصول على نسبة مرتفعة من الأوكسجين في حال الحاجة إلى ذلك.

وتفصيلاً، قال رئيس شركة «أساهيدو» اليابانية، توشيكوي ازاي، إن دبي تمثل بوابة ونقطة ارتكاز مهمة للعديد من الشركات اليابانية للتوسّع وطرح منتجاتها في أسواق المنطقة انطلاقاً من الإمارة، التي تُعد من المراكز التجارية المهمة عالمياً، وتضم العديد من الشركات الدولية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الشركة في فعاليات النسخة الأولى من معرض «اليابان - كيوتو» التجاري، الذي اختتم فعالياته أخيراً، في مركز دبي التجاري العالمي.

من جهته، قال رئيس شركة «هانبي فو»، جو تاموكاي، إن الشركة استهدفت خلال مشاركتها بالمعرض، التوسّع بمنتجاتها في الأسواق المحلية والانطلاق بعدها إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط، مؤكداً أن دبي بوابة مهمة للعديد من الشركات اليابانية والعالمية.

وأضاف أن الشركة طرحت منتجات مبتكرة لأغذية تتضمن نسبة مرتفعة من البروتين، مع نكهات تناسب العديد من المستهلكين، لاسيما الرياضيين الذين يبحثون عن منتجات عالية البروتين.

بدورها، أفادت المستشارة في شركة «تي إل إم في»، يوكو تاجوشي، بأن الشركة شاركت للمرة الأولى في معرض «اليابان - كيوتو» التجاري، مع خططها للنفاد إلى أسواق الدولة والاستفادة من المركز التجاري الذي تمتاز به دبي للتوسع والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية، خصوصاً أن دبي تتيح العديد من الفرص للشركات العالمية للانطلاق والتوسع نحو العالمية.

وفي السياق ذاته، أكد المدير العام لشركة «تايم ورلد كو»، ديايكي اوكاموتو، أن دبي تُعد بوابة انطلاق مهمة للعديد من الشركات العالمية إلى أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع للتوسع بمنتجاتها في الأسواق المحلية من خلال طرح منتجات مبتكرة تتضمن ما يطلق عليه «كبسولات الأوكسجين»، التي تأتي بشكل طولي وبأحجام مختلفة، حيث يدخل إليها الشخص للحصول على نسبة عالية من الأوكسجين في حال الحاجة إلى ذلك.

وذكرت الرئيس التنفيذي لشركة «دي ريليز»، مياهو اويجما، أن شركتها تسعى للاستفادة من الفرص العديدة المتاحة للتوسع في أسواق دبي والانطلاق عبرها إلى أسواق الشرق الأوسط، مؤكدة أن دبي من الأسواق التجارية المهمة للعديد من الشركات العالمية، مع كونها تتيح لها فرصاً مناسبة للنمو والتطور.

فرص واعدة

قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مايكو إنتربرايز»، ماي ساكاوي، إن هناك فرصاً واعدة للتعاون بين الشركات اليابانية والإماراتية، موضحة أنه وفقاً لبيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، تُعد الإمارات أكبر سوق للصادرات اليابانية في الشرق الأوسط خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي، بقيمة ثمانية مليارات دولار (29.3 مليار درهم) بما يعادل 39.5% من إجمالي صادرات اليابان للشرق الأوسط خلال تلك الفترة والمقدرة بنحو 20.4 مليار دولار (74.8 مليار درهم).