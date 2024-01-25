3.5 مليارات درهم استثمارات برج «مرسيدس بنز - بن غاطي» بدبي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية، محمد بن غاطي، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء مجمع «مرسيدس-بنز بليسز» في دبي تصل إلى 3.5 مليار درهم. وأضاف بن غاطي في تصريحات إعلامية أن الأسعار في هذه المشروع ستبدأ من 10 ملايين درهم للبنتهاوس الغرفتين وصالة، مشيرا إلى أنه تم البدء في الإنشاءات، وسيقوم بأعمال المقاولات للمشروع شركة غرناطة الأوروبية للمقاولات، كما توقع أن يكون التسليم في الربع الأخير من عام 2026.

الشراكة مع مرسيدس

وأضاف بن غاطي أن الشراكة مع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس» في هذا المشروع هو حقوق استخدام الاسم، فضلا عن استشارات تصميمية، موضحًا أن هذه الشراكة حصرية على مستوى دبي، وأنهم ليسوا شركاء على مستوى المبيعات.

وأضاف أن «الشركة تتطلع إلى شراكات محلية وعالمية، والعمل على نقل ماركة بن غاطي من المحلية إلى العالمية، لأن الشراكات هي طريقة لخلق هذه النقلة النوعية، وأن ما يهمنا ونركز عليه أكثر من الشراكات هو إدخال تكنولوجيا سابقة لعصرها في المنتج، ولذلك بدأنا مع قطاع السيارات الذي يضم تكنولوجيا سابقة لعصرها في المنتح ونسعى لإدخال هذا الفكر في قطاع العقارات».

وقال بن غاطي إن المشروع سيحتوي أيضا على شقق بنتهاوس 4 غرف وصالة، و5 غرف وصالة طابق كامل، ودوبلكس وتريبل، والأهم أن براند «مرسيدس» يعتمد على الذكاء والسيستم في العناصر الخارجية المعمارية للمشروع وأن تولد طاقة كافية لشحن نحو 20 سيارة كهربائية داخل المشروع.

وأفاد بأن «مشروع (مرسيدس بنز بليسز- بن غاطي) يمتاز بشكل البرج الخارجي الذي يذكرنا بالخطوط الانسيابية في تصاميم مجموعة من سيارات مرسيدس بنز فائقة الحداثة. وتشمل هذه الطرز (فيجين إي كيو دبل إكس) و(فيجين وان إليفن) فائقة الأداء، ومفهوم تصميم الفئة (سي إل إيه) التي تم الكشف عنها في معرض (أي إيه إيه موبيليتي 2023). ويبلغ ارتفاع البرج 341 مترًا (1118 قدمًا) وسيكون مكون من 65 طابقا ويحتوي على 150 وحدة سكنية، ويقع في قلب المدينة مع إطلالات متعددة على برج خليفة الشهير عالميًا، في أرقى المواقع وسط مدينة دبي».

يتكون البرج من ثلاثة عناصر رئيسية، تشمل أولاً القلب والهيكل الأفقي للشرفات. وتشمل ثانياً الهيكل المجاور بخطوطه الديناميكية التي تشكل كامل محيط البرج مثل الإطار، وبالتالي تضفي الفخامة على المظهر العام للمبنى. أما العنصر الثالث فهو الواجهة الجنوبية المغلقة والتي تتميز بتشطيباتها الأنيقة. واللافت أن تصميمه يعزز هوية البرج الشاملة.

مشروع بوغاتي

وأوضح بن غاطي أن «مشروع بوغاتي التابع للشركة شهد الانتهاء من بيع المرحلة الأولى منه بقيمة مليار درهم، وحققنا أعلى سعر قدم في سوق دبي بنحو 6624 درهمًا، وسعر أقل وحدة 30 مليون درهم، وهناك وحدات بسعر 80 مليون درهم».

وكشف أن «بن غاطي للتطوير» تعمل حالياً في عدة مناطق في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الخليج التجاري، وواحة دبي للسيليكون، والجداف، وقرية جميرا الدائرية، وليوان، ومجمع دبي لاندريزيدنس. وتمتلك الشركة خططاً جريئة للتوسع في السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.

وأضاف بن غاطي أن السوق العقاري في دبي في حالة صعود مستمر، وأنه خلال السنة والسنتين المقبلتين سيشهد صعودًا يتراوح بين 12% إلى 18% من ناحية الأسعار، ومن ناحية الإيجارات سيشهد صعودا ولكن بنسبة أخف، موضحًا أن نسبة الفائدة حول العالم في نزول، مما يزيد الشراء في القطاع العقاري، بالإضافة إلى الزيادة السكانية، وأكثر الجنسيات التي تتوافد على دبي من أوروبا.