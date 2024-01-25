«دبي للخدمات المالية» تسجل 117 شركة جديدة في 2023

أكّدت سلطة دبي للخدمات المالية مواصلة مسيرة التميّز والنجاح، مع إصدار أكبر عدد رخص على الإطلاق منذ تأسيسها.

وكشفت «دبي للخدمات المالية» أنها حققت نمواً استثئائياً خلال عام 2023، إذ رخّصت وسجلت عدداً قياسياً من الشركات يبلغ 117 شركة، بزيادة 25% مقارنة مع العام السابق.

وأفادت في بيان لها، بأنها شهدت نمواً في التراخيص في مختلف قطاعات الخدمات المالية خلال العام، مع زيادة بنسبة 125% على أساس سنوي في عدد مديري الأصول وصناديق التحوط المؤسسين في مركز دبي المالي العالمي.

وأضافت: «فضلاً عن ذلك، أصبحت بورصة مركز دبي المالي العالمي، (ناسداك دبي)، في نوفمبر 2023 أكبر سوق في العالم للصكوك المدرجة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة تبلغ 27 مليار دولار، ويشمل ذلك أكثر من 60% من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأميركي، في وقت تستمر فيه (بورصة ناسداك دبي) باحتلال ثاني أكبر مكان في العالم للصكوك المدرجة».

إنجازات كبيرة

وقال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، فاضل العلي، إن «الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عام 2023 هي خير شاهد على تفانينا في الرقابة على الحاضر وصياغة شكل المستقبل، فهدفنا هو اعتلاء المكانة البارزة على الصعيد الدولي، وتنفيذ أعلى المستويات التنظيمية للخدمات المالية، مسترشدين بالرؤية الاستراتيجية الثاقبة لحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك (أجندة دبي الاقتصادية D33)».

وأضاف: «مع عزمنا على الاستمرار بالارتقاء بإنجازاتنا في عام 2024، ستبقى الموضوعات الاستراتيجية الرئيسة الأربعة، وهي: (الإنجاز، المشاركة، الابتكار، والاستدامة)، في صلب أهدافنا وأساس عملنا، ليس فقط لاستيفاء المعايير، بل لوضعها وضمان الاستدامة والابتكار والتقدم في المجال المالي».

علاقات الشركاء

وبحسب البيان، لم تكن الزيادة في عدد الشركات المرخصة هي النمو الوحيد الذي شهدته هذه الفترة، حيث خطت «السلطة» خُطى كبيرة لزيادة وتعزيز العلاقات مع الجهات التنظيمية المحلية والدولية والشركاء المحليين والعالميين. ووقعت مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، لتعزيز أواصر التعاون في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما أنشأت «دبي للخدمات المالية» شراكة مع سلطة النقد في هونغ كونغ، بهدف استكشاف أفضل السُبل لتطوير الاستجابات السياسية والتنظيمية، لدعم وتمكين تمويل المسائل المرتبطة بالمناخ في الشرق الأوسط وآسيا، في وقت يعتبر فيه مؤتمر تمويل المناخ المشترك المقرر عقده في هونغ كونغ في الخريف المقبل أولى مبادرات هذه الشراكة.

وتأكيداً على التزام وحرص سلطة دبي للخدمات المالية بتسريع تطوير الأسواق المالية المستدامة في مركز دبي المالي العالمي، فقد أعلنت خلال «يوم التمويل» في مؤتمر الأطراف «COP28» عن إعفاء المصدرين الراغبين في إدراج أوراقهم المالية المرتبطة بالاستدامة في مركز دبي المالي العالمي من كل الرسوم النظامية طوال عام 2024.