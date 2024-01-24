«دبي الدولي» أكبر مطار في العالم للعام الـ 10 على التوالي

أظهرت بيانات أولية، أن مطار دبي الدولي في طريقه للحفاظ على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام الـ10 على التوالي، بعد أن واصل على مدار الأشهر الأخيرة تسجيل معدلات نمو قوية في حركة السفر الدولي، مقارنة بنظرائه في قائمة أكبر المطارات في العالم، وفقاً لبيانات رصدتها «الإمارات اليوم».

وتتوقع مؤسسة مطارات دبي أن تصل أعداد المسافرين إلى أكثر من 86.8 مليون مسافر على مدار عام 2023، بعد أن بلغ إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 64.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 39.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وأعلى بنسبة 1% من عام 2019.

ومن المتوقع أن تكشف «مطارات دبي» عن أرقام العام الماضي ككل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشير البيانات الأولية، إلى تصدر «دبي الدولي» مطارات العالم في حركة المسافرين، بعد أن أعلنت كبرى المطارات الدولية عن أعداد مسافريها الدوليين والمحلية خلال 2023، وتعامل مطار «لندن هيثرو» المصنف في المركز الثاني مع نحو 75 مليون مسافر دولي خلال العام الماضي ككل، تلاه مطار أمستردام المصنف ثالثاً بنحو 61.8 مليون مسافر دولي.

بدوره سجل مطار «باريس شارل ديغول» نحو 60 مليون مسافر دولي، تلاه مطارا «فرانكفورت» ومدريد بنحو 60 مليوناً لكل واحد منهما لحركة الركاب المحليين والدوليين وفقاً للإعلانات الرسمية الصادرة عن تلك المطارات، فيما سجلت حركة المسافرين في مطار إسطنبول نحو 58.2 مليون مسافر دولي.

وبحسب البيانات، سيتصدر «دبي الدولي»، قائمة أكبر مطارات العالم في حركة المسافرين الدوليين وبفارق كبير مقارنة بمطار «لندن هثيرو» المصنف ثانياً وكبرى المطارات الأخرى في القائمة السنوية التي يتوقع أن تصدر من مجلس المطارات العالمي خلال الفترة المقبلة.

وكان الربع الثالث من العام الماضي الأكثر ازدحاماً في مطار دبي الدولي من حيث أعداد المسافرين منذ عام 2019، إذ تعامل المطار مع أكثر من 249 ألف مسافر يومياً، وبمتوسط حركة مرور شهرية وصلت إلى 7.63 ملايين مسافر، ما يشير إلى قوة الطلب على النقل الجوي من وإلى وعبر دبي. وفي عام 2022 ارتفع إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي، بنسبة 127% إلى أكثر من 66 مليون مسافر، مقارنة بـ29.1 مليون مسافر في عام 2021. وخلال يناير من العام الجاري استطاع مطار دبي الدولي أن يزيح نظيره الأميركي «هارتسفيلد أتلانتا» من صدارة أكبر مطارات العالم في مؤشر إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، وذلك للمرة الأولى، مسجلاً أكثر من خمسة ملايين مقعد مجدول على الرحلات المغادرة خلال يناير الجاري (10 ملايين مقعد في الاتجاهين)، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي رصدتها «الإمارات اليوم»، فقد وصل عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي حالياً بشكل مباشر إلى 250 وجهة في 104 دول، وذلك اعتباراً من بداية يناير الجاري في وقت تعمل فيه بالمطار حالياً 95 شركة طيران دولية.

المرة الأولى

أزاح مطار دبي الدولي، نظيره «لندن هيثرو» عن المركز الأول في أعداد الركاب الدوليين خلال عام 2014، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، بعدما احتفظ المطار البريطاني بالصدارة منذ بدء نشاط النقل الجوي التجاري في العالم.

• مطار دبي واصل تسجيل معدلات أداء قوية في قائمة أكبر محاور النقل الجوي الدولي.