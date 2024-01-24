شراكة في قطاع الطاقة بين «دوكاب الهند» و«الإمارات دبي الوطني»

وقعت مجموعة «دوكاب»، ممثلةً بشركة «دوكاب الهند»، أول اتفاقية شراكة في قطاع الطاقة مع بنك الإمارات دبي الوطني، لدعم مساعي المجموعة في توسيع نطاق حضورها الدولي.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن الاتفاقية الجديدة تتماشي مع استراتيجية دولة الإمارات لمواصلة تنويع اقتصادها الوطني وزيادة حجم التجارة غير النفطية مع شركائها التجاريين الدوليين.

وترتكز الشراكة الجديدة على الإنجازات الأخيرة التي حققتها «دوكاب» في السوق الهندية، حيث اتخذت المجموعة أخيرا خطوات مهمة لتعزيز حضورها في شبه القارة الهندية من خلال مكتبها الذي افتتحه في بنغالورو مطلع عام 2023، وهو أول مكتب لشركة «دوكاب» في منطقة جنوب شرق آسيا.

وقال سفير الدولة لدى الهند، عبدالناصر جمال الشعالي، إن «الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات تجارية طويلة وراسخة؛ وقد اكتسبت تلك العلاقات مزيداً من الزخم خلال السنوات الأخيرة مع سعي الإمارات لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية وتنويع اقتصادها الوطني، وذلك ضمن إطار تركيز الدولة على توسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية كواحدة من أولوياتها الحكومية الخمس لعام 2023».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»، محمد المطوع، إن «الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني الهند، تعتبر امتداداً لشراكتنا القوية الحالية مع مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والتي مكنت المؤسستين من النمو معاً عبر مختلف الأسواق».

بدوره، قال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم: «يمنحنا حضورنا الدولي الواسع، لاسيما في الممرات التجارية الرئيسة، الإمكانات اللازمة لدعم خطط التوسع لعملائنا بشكل فعال من خلال مجموعة شاملة وقوية من الحلول المالية المتقدمة».