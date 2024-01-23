دبي تفوز بـ 349 عطاء استضافة فعاليات أعمال خلال 2023

فازت دبي بـ349 عطاء لاستضافة فعاليات ومؤتمرات أعمال خلال عام 2023، بزيادة قدرها 49% مقارنة بعام 2022، لتسجل بذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل، وذلك نتيجة للجهود المستمرة لـ«فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، وتعاونه المثمر مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة الإمارة، وجهة عالمية رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية، فيما يتوقع أن تجذب هذه الفعاليات (سواء التي أقيمت في 2023 أوالمنتظر إقامتها لاحقاً) أكثر من 191 ألف مشارك إلى دبي من شتى أنحاء العالم.

وبحسب البيان، فإنه على الرغم من أن بعض هذه الفعاليات تم عقدها في العام الماضي، فإن فعاليات عدة تم الفوز بها ستقام خلال السنوات المقبلة حتى عام 2029.

وأكد البيان أن مكتب «فعاليات دبي للأعمال» يواصل تعزيز مكانة الإمارة، لتكون الوجهة الرئيسة لاستقطاب مختلف فعاليات الأعمال والمؤتمرات الدولية، وتشجيع مختلف الجهات والمنظمات والجمعيات والشركات الدولية، لتنظيم اجتماعاتهم ولقاءاتهم في دبي.

رقم قياسي

وتمكنت دبي من إحراز تقدم واضح في الفوز بعطاءت استضافة فعاليات أعمال جديدة منذ جائحة «كوفيد-19»، ليسجل عام 2023 نجاحاً غير مسبوق، ورقماً قياسياً يتجاوز ما تم تحقيقه في عام 2019، الذي شهد الفوز بـ295 فعالية أعمال.

وتسهم هذه الفعاليات التي ستستضيفها الإمارة خلال الفترة المقبلة في النهوض بحركة التجارة والأعمال والاستثمار، وجذب المواهب العالمية، ما يشكل ركائز أساسية لبناء اقتصاد أكثر قوة وتنوعاً وإنتاجية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

اقتصاد المعرفة

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يواصل قطاع فعاليات الأعمال مساهمته في تعزيز التنمية الشاملة للاقتصاد والسياحة، وذلك وفقاً لأولويات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف أن «قطاع فعاليات الأعمال أثبت أهميته في تحفيز تطور المدينة، وضمان نمو المعرفة، والمساهمة في تطوير القطاعات والصناعات الرئيسة، في وقت يعكس فيه نجاح المدينة في استقطاب مؤتمرات واجتماعات عالمية في عام 2023، جهود مختلف الأطراف والشركاء في القطاعين العام والخاص».

وتابع: «سترحب دبي بالعديد من الزوار المشاركين في هذه الفعاليات التي تم الفوز باستضافتها خلال السنوات المقبلة، من صنّاع القرار وقادة الأعمال والمبدعين، الذين سيستفيدون من اقتصاد المعرفة الذي ينمو بشكل متسارع، ويسهمون في زيادة زخمه».

وأوضح الخاجة: «من أجل الحفاظ على هذا الزخم، وضعنا خططاً طموحة لعام 2024، ونعمل بشكل وثيق مع كافة الشركاء والأطراف المعنية، من الفنادق ومنظمي الفعاليات إلى الوجهات والمعالم السياحية المعروفة وكذلك مواقع استضافة الفعاليات، لجذب أكبر وأبرز فعاليات الأعمال والمؤتمرات إلى الإمارة، وتعزيز مكانتها وجهةً عالميةً مفضلةً لاستضافة فعاليات الأعمال على مدار العام».

وقال: «سيقوم فريق (فعاليات دبي للأعمال) وبالتعاون مع الشركاء، خلال العام الجاري، بالتواصل مع مسؤولي الجهات والمنظمات الدولية وكذلك مع المتعاملين المحتملين في مختلف أنحاء العالم، لاستعراض القدرات التنافسية للإمارة، وتعزيز مكانتها».

تعاون مع الشركاء

ويتعاون «فعاليات دبي للأعمال» مع الفنادق، ومسؤولي مواقع استضافة الفعاليات، ومنظمي المؤتمرات المهنية، وشركات إدارة الوجهات، ومقدمي الخدمات الأخرى، لتأمين النجاح في تقديم هذه العطاءات والفوز بها. ويعمل المكتب مع الجمعيات المحلية والشركات والجهات الأخرى، لوضع عروض استضافة شاملة لاستعراض قدرات دبي وجهةً مفضلةً لاستضافة فعاليات الأعمال.

وإلى جانب العمل مع مقدمي الخدمات، فقد استفاد «فعاليات دبي للأعمال» من دوره كواحد من مؤسسي «مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية» DAC لتعزيز مهمته في بناء علاقات مع الجمعيات الدولية وجذبها إلى دبي، حيث إنه من المتوقع أن يأتي 60% من المشاركين إلى دبي، نتيجة للفوز بعطاءات الاستضافة لزيارة هذه الاجتماعات والمؤتمرات المرتبطة بها.

كما لعب برنامج «السفير»، التابع لـ«فعاليات دبي للأعمال» دوراً حيوياً في تحديد ودعم رواد الرأي والمؤثرين الرئيسين المقيمين في دولة الإمارات، إضافة إلى ممثلي الحكومة، بمن فيهم الأطباء، والعلماء، والأساتذة، والمسؤولون الحكوميون، ورجال الأعمال، لجذب فعاليات الأعمال الدولية إلى دبي في العام الماضي.

وبدأ المكتب أعماله السنوية مع سلسلة من الحملات التعريفية الخارجية في الأسواق المستهدفة والمشاركة في المعارض التجارية الرئيسة، بما في ذلك «آيمكس فرانكفورت»، و«آيمكس أمريكا»، و«آي بي تي إم ورلد». كما يعمل المكتب مع الشركاء والأطراف المعنية لاستضافة منظمي الاجتماعات في دبي، للانضمام إلى الوفود المدعوة التي ستسمح لهم بالاطلاع على البنية التحتية لفعاليات الأعمال والسياحة وتجربتها، إلى جانب اقتصاد المعرفة الذي ينمو بمعدلات متسارعة.

دبي.. أفضل وجهة

نتيجة للجهود الحثيثة التي يبذلها مكتب «فعاليات دبي للأعمال» لتعزيز القطاع، تم اختيار دبي، أفضل وجهة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الشرق الأوسط من قبل «Cvent» لعام 2023. كما حصلت دبي على لقب أفضل وجهة للاجتماعات والمؤتمرات في الشرق الأوسط لعام 2023 خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية.