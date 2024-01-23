زيادة المنافسة تدعم استقرار أسعار القهوة محلياً

أفاد مسؤولو شركات متخصصة في توريد وتجارة منتجات القهوة، بأن زيادة المنافسة في الأسواق المحلية كبحت من جماح أسعار القهوة، مقارنة بمثيلاتها في عدد من الأسواق العالمية.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المشاركة في معرض «عالم القهوة دبي 2024»، الذي انتهت فعالياته أمس، بمركز دبي التجاري العالمي، أن أسعار توريد القهوة عالمياً شهدت زيادات متباينة راوحت بين 15 و25% تأثراً بكلفة الشحن، إضافة لزيادة أجهزة وماكينات تجهيز القهوة التي سجلت بدورها زيادات بنسب تراوح بين 6 و10%، فيما أسهم ارتفاع المنافسة محلياً في الحد من حدوث زيادات مماثلة.

وتفصيلاً، قال المدير المشارك في شركة «بريستاس كورنر»، محمد الشمسي، إن «أسعار القهوة سجلت على المستويات العالمية ارتفاعات متباينة خلال الفترة الأخيرة وذلك مع الزيادات المتنامية في كلفة الشحن والتوريد، إضافة لزيادة أسعار ماكينات تجهيز وإعداد القهوة بنسب متوسطة بين 6 و7% بدعم من ارتفاع المعادن والمواد الخام المصنعة والنفط وكلفة الإنتاج».

وأضاف أن «ارتفاع الطلب وحدة المنافسة في الأسواق المحلية حدّا من من ارتفاع أسعار القهوة، وحدّا من حدوث زيادات بنسب مماثلة لمثيلاتها في بعض الأسواق العالمية».

من جهته، قال مدير إدارة المبيعات في شركة «كويك ميل»، اليساندرو تشنجلا، إن «ماكينات وأجهزة إعداد القهوة عامل أساسي مؤثر في كلفة أسعار بيع القهوة الجاهزة في قطاع تجارة التجزئة، وشهدت تلك الماكينات زيادات راوحت بين نحو 6 و10% عالمياً، إلا أن ارتفاع المنافسة في السوق المحلية جعل نسب الزيادات محدودة للغاية، ما جعل أي زيادة في أسعار القهوة محدودة للغاية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية».

بدوره، قال المدير العام في شركة «رينوزري تريد سنتر»، هيجرو رونالد كلارك، إن «أسعار توريد القهوة بشكل عام شهدت ارتفاعاً وصل إلى 40% لأنواع حبوب (الروبيستا)، مع زيادة الطلب عليها، مقابل تراجع بنسب وصلت إلى 30% لحبوب (اريبكا)»، لافتاً إلى أن «كلفة الشحن وماكينات إعداد القهوة من العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار، لكن المنافسة جعلت نسب حدوث أي زيادات في الأسواق متباينة ومحدودة للغاية وبشكل لا يتجاوز 5% في بعضها، مقارنة بنسب زيادات أعلى في العديد من الأسواق العالمية».

وقال المدير والمؤسس لشركة «اس بريسو»، سمية أمين، إن «أسعار أجهزة إعداد القهوة ارتفعت عالمياً بنسب راوحت بين 6 و10%، لكن ارتفاع التنافسية في الأسواق المحلية حدّ من حدوث زيادات مماثلة للأسواق العالمية، وهو ما جعل الزيادات تراوح بين معدلات محدودة متباينة من قبل بعض الشركات، مع اتجاه البعض للحفاظ على الحصص السوقية في ظل ارتفاع المنافسة، وهو ما ينعكس بشكل عام على بيع القهوة الجاهزة في متاجر التجزئة».

وأوضحت مديرة شركة «بيرموسي كوفي»، ميسيرات وركينه، أن «أسعار الشحن للقهوة شهدت ارتفاعات متباينة أخيراً، إلا أن المنافسة المرتفعة في الأسواق جعلت نسب الزيادات محدودة وطفيفة، فيما شهدت الأسواق بشكل عام مؤشرات استقرار نسبية».

وأضافت أن «دبي تعد مركزاً أساسياً لتجارة وإعادة تصدير القهوة على المستوى العالمي، كما تعد من الأسواق المرتفعة في الطلب على القهوة بأنواعها مع ارتفاع الكثافة السكانية وتنوع الجاليات المقيمة مع زيادة النشاط السياحي ونمو المطاعم والفنادق خلال الأعوام الأخيرة».