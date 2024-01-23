«ديوا» تسجل أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، تحقيق الهيئة أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم خلال العام الماضي بمتوسط 1.06 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً، لتحطم الهيئة بذلك الرقم الذي حققته في عام 2022 والذي بلغ 1.19 دقيقة، مقارنة بـ15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال الطاير، في بيان صادر أمس، إن «هذا الإنجاز الجديد يأتي تتويجاً لجهود الهيئة في الابتكار وإدارة المرافق والخدمات عبر شبكة ذكية ومترابطة تعتمد أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والـ(بلوك تشين)، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء وغيرها، لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة، إضافة إلى تعزيز مرونة ورشاقة الهيئة وجاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي لتوفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم».

وأضاف أن «الشبكة الذكية التي تنفذها الهيئة باستثمارات إجمالية تبلغ سبعة مليارات درهم، تعد إحدى الأدوات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، حيث توفر الشبكة الذكية خصائص متقدمة تشمل قدرات اتخاذ القرار التلقائي، وإمكانية التشغيل التبادلي بين مختلف أنحاء شبكة الكهرباء والمياه لضمان التشغيل السلس والسريع والفعال».

ومن بين البرامج التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة الشبكة الذكية، نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لزيادة التحكم وإدارة ومراقبة شبكة الطاقة عن بعد وعلى مدار الساعة دون أي تدخل بشري.

ويعتمد النظام على أنظمة مركزية ذكية ومبتكرة، لتحديد موقع العطل في شبكة الطاقة وعزله وإعادة الخدمة تلقائياً، ما يحسن أتمتة الشبكة وعمليات اكتشاف الأعطال وعزلها واستعادة الخدمة، ويدعم جهود الهيئة لمواصلة توفير إمدادات الطاقة وفق أعلى معايير الاعتمادية والموثوقية والكفاءة.