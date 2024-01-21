منتدى إماراتي عقاري في «ساو باولو» لاستقطاب مستثمرين من البرازيل

تستضيف سفارة دولة الإمارات في البرازيل والقنصلية العامة في ولاية ساو باولو، منتدى الإمارات العقاري الأول، خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري، وذلك تماشياً مع توجهات ومبادرات دولة الإمارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع العقاري ودعم السياحة فيها.

يتم تنظيم المنتدى بالتعاون مع معرض (IPS) للعقار المنصّة الرائدة لعرض أحدث التطوّرات في القطاع العقاري، التي تعمل على تعزيز التعاون الدولي، واستكشاف فرص الاستثمار المربحة في القطاع. ويتميز معرض (IPS) للعقار بسجل من النجاحات، يُتوّج بعقد نسخته الـ20 في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير 2024، ويوفر فرصة لقادة الصناعة والمهنيين والمستثمرين للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب، من خلال المشاركة في حوارات ومناقشات هادفة تسهم في تشكيل المشهد العقاري.

وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل، صالح أحمد السويدي: «شهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية تطوّراً في جميع المجالات، خصوصاً الاقتصادية، حيث وصلت العلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية بين البلدين، خصوصاً بعد انضمام دولة الإمارات لمجموعة (البريكس)، ومشاركة الدولة في اجتماعات أعمال مجموعة العشرين، التي تتم استضافتها في البرازيل هذا العام. وانطلاقاً من التزامنا بتعزيز النمو والتعاون في المجال العقاري وتوثيق العلاقات بين الدوليتين، تقدم دولة الإمارات فرصاً استثمارية فريدة في القطاع العقاري للمستثمرين البرازيليين، ما يعكس جاذبية وقدرة سوقها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومنافسة الوجهات الاستثمارية العالمية في قطاع العقارات».

وأضاف السويدي: «تسعى سفارة دولة الإمارات في البرازيل، من خلال استضافة منتدى عقاري إماراتي، إلى تنظيم حدث متميز بمشاركة عالمية يضم كبار المطوّرين من دولة الإمارات من ذوي الخبرة وأصحاب المشروعات المبتكرة، حيث سيحظى المستثمرون البرازيليون بفرصة ذهبية لاستكشاف آفاق استثمارية متنوّعة في القطاع العقاري في دولة الإمارات، ما يسهم في تعزيز العلاقات والعمل المشترك وبناء جسر تعاون دولي للاستثمار».

ويقدم المنتدى فرصة للزوّار والعارضين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين، للتواصل ومناقشة أكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع العقاري في البرازيل، فضلاً عن تبادل المعارف والخبرات والتجارب لاستكشاف سُبل التعاون المحتملة.

وتتمتع دولة الإمارات بموقع استراتيجي واقتصاد متنوّع، ما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين العالميين، ويلتزم (IPS) البرازيل بتوفير منصّة لا مثيل لها أمام المجتمع العقاري، لاستكشاف هذه الميزات والفرص الاستثمارية العقارية الإماراتية، إلى جانب اكتساب نظرة ثاقبة لديناميكيات السوق، وفرصة عقد شراكات استراتيجية.