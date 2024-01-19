منح 70 فندقاً «ختم دبي للسياحة المستدامة»

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن منح «ختم دبي للسياحة المستدامة» لـ70 فندقاً في الإمارة، لتكريم الفنادق الأكثر التزاماً بمعايير الاستدامة الـ19 المعتمدة من قبل الدائرة، مؤكدة أن دبي تقود مدن المنطقة في اعتماد معيار استدامة ضمن نظامها لتصنيف الفنادق، ما يسهم في تعزيز مكانتها كإحدى وجهات السياحة المستدامة الرائدة عالمياً.

ونظمت الدائرة حفل توزيع الجوائز في فندق «سوفيتل دبي ذا أوبيليسك»، لتكريم الفنادق التي حصلت على الختم، حيث سلم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، يرافقه رئيس لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، يوسف لوتاه، الجوائز إلى ممثلي الفنادق الفائزة.

وبحسب الدائرة، فإن الحصول على الختم، يعكس مدى الالتزام الراسخ للفنادق الـ70 بتنفيذ الممارسات والأنشطة المستدامة، ومواكبة تطلعات الشركاء في قطاع السفر، إلى جانب الأعداد المتزايدة من السياح المهتمين بالسياحة البيئية والإقامة في فنادق مستدامة.

ويشمل «ختم دبي للسياحة المستدامة» ثلاث فئات، هي: الذهبية والفضية والبرونزية، حيث تم تحديد الفنادق الفائزة وفق مستوى الامتثال الذي أظهرته عبر عملية تقييم شاملة من قبل لجنة تضم أبرز المتخصصين في القطاع.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز جهود القطاع السياحي في دعم «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، وتنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة، لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية للعمل والترفيه، والمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «انطلاقاً من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة المدينة، وجهة مستدامة رائدة عالمياً، وإحراز التقدم في المساعي الأوسع، لتحقيق الحياد الكربوني في دولة الإمارات، تقوم دبي بدور محوري في تعزيز الوعي والتثقيف، وتقديم الدعم، وإتاحة الفرص لتطوير الممارسات السياحية المسؤولة في المدينة».

وأضاف: «يمثل تقديم الدفعة الأولى من (ختم دبي للسياحة المستدامة) محطة مهمة في مسيرتنا المشتركة، ونتوجه بالتهنئة إلى الفنادق الفائزة ونثمن جهودها المبذولة».

وتابع: «نحرص على دعم القطاع من خلال العديد من المبادرات والمشروعات التي تسهم بتحقيق أهدافنا المشتركة. ويعكس إطلاق (ختم دبي للسياحة المستدامة) التزامنا بالتعاون مع الأطراف المعنية، لوضع أعلى المعايير وتكريم الناجحين في تحقيقها، في وقت نتطلع فيه إلى تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية مستدامة من خلال التطوير المستدام للختم وجميع المبادرات الحالية والمرتقبة».

من جانبه، قال رئيس لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، يوسف لوتاه: «بلغ عدد الفنادق الحائزة (ختم دبي للاستدامة) في النسخة الأولى 70 فندقاً، ما يعكس حرص قطاع الفنادق في دبي على الالتزام بمتطلبات الاستدامة الـ19 المعتمدة لدينا، ويمنحنا منصة رائدة لتحقيق مزيد من التقدم في الأعوام المقبلة. كما يدل ذلك على التطور المستمر للقطاع في الإمارة، حيث يسلط الضوء على مدى وعي المشغلين والتزامهم بتعزيز ممارسات السياحة المستدامة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة».

وأضاف: «نرى أن جميع المنشآت الفندقية التي تقدمت بطلب الحصول على الختم هي فنادق فائزة، لأنها أظهرت رغبة صادقة في الانطلاق برحلة التحول نحو الاستدامة. ونحن نشجع جميع الفنادق التي لم تتقدم هذا العام، على إعادة تقييم ممارساتها في مجال الاستدامة، والانضمام إلى شركائها في القطاع، ليحصلوا على إحدى فئات ختم دبي للسياحة المستدامة في عام 2024».

وشدد لوتاه على أن هذا الاعتماد يعكس مجدداً حرص دبي على مواصلة ريادة الممارسات المستدامة، ووضع معيار عالمي جديد للتميز في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

وقال: «تشكل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا الاستراتيجي في جعل دبي الوجهة المفضلة للمسافرين الباحثين عن تجارب الاستدامة الأكثر تميزاً. ونحرص على دعم الشركات، وتشجيعها على الالتزام بممارسات مبتكرة صديقة للبيئة، والحد من البصمة الكربونية».