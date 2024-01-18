دبي وباكستان تتعاونان في «السكك الحديدية» والمناطق الاقتصادية

وقعت حكومة دبي وباكستان، اتفاقيتين إطاريتين لتعزيز علاقاتهما في القطاعين البحري واللوجستي، بما في ذلك إمكانية إنشاء ممر مخصص للشحن ومنطقة اقتصادية بالقرب من مدينة كراتشي.

وستعمل مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ممثلة لحكومة دبي، في حين ستعمل هيئة السكك الحديدية الباكستانية وميناء قاسم التي تديرها الدولة بالنيابة عن الحكومة الباكستانية لتطوير المشروعات.

وأفادت «دي بي ورلد» في بيان اليوم، بأنه تم توقيع الاتفاقيتين ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا من قبل الوزير الاتحادي للاتصالات والسكك الحديدية والشؤون البحرية في باكستان، شهد أشرف ترار، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، التابعة لحكومة دبي.

ومن المقرر أن يمتد ممر الشحن المخصص من ميناء كراتشي على بحر العرب، ويمر عبر كراتشي، إلى محطة بيبري للفرز، على بُعد نحو 45 كيلومترا.

ومن المتوقع أن تؤدي تلك الخطوة إلى تحسين الكفاءة ومدة النقل، إضافة إلى تقليل التكلفة الإجمالية للخدمات اللوجستية.

وتم توقيع اتفاقية إطارية مع وزارة الشؤون البحرية الباكستانية لحفر القناة الملاحية، حيث ستقوم مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» نيابةً عن حكومة دبي بتنفيذ عمليات إزالة الرواسب لإنشاء قنوات ملاحية.

وتشتمل هذه الاتفاقية الإطارية أيضا على تطوير منطقة اقتصادية في ميناء قاسم، والتي تهدف إلى جذب أكثر من ثلاثة مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وستتولى «موانئ دبي العالمية»، نيابة عن حكومة دبي، تطوير المنطقة الاقتصادية بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي في باكستان.

وقال بن سليّم، إن «باكستان تعتبر سوقاً متنامية وممراً تجارياً مهماً إلى آسيا الوسطى، وفخورون بمساهمتنا في تعزيز قدراتها التجارية من خلال عملياتنا في محطة قاسم الدولية للحاويات، ويشرفنا العمل مع مختلف المؤسسات الحكومية الباكستانية لتطوير أنظمة شحن جديدة، ومع هيئة ميناء قاسم لرفع مستوى ربط الميناء بالعالم وتعزيز الاستثمار».

وأضاف أن «هذه الجهود ستساعد في خدمة السكان في باكستان، والذي من المتوقع أن يقترب عددهم من 300 مليون نسمة خلال العقد المقبل، ودمجهم بشكل أكبر في المنطقة».

من جهته، قال ترار، إن «مجموعة موانئ دبي العالمية تتمتع بحضور طويل الأمد في باكستان يشهد على العلاقة المتميزة، وبناءً على الثقة العالية والشراكة بين الطرفين، قررنا مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال مشروعات ضخمة».