«دبي لصناعات الطيران» تؤجر طائرتين لـ «FLY91»

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة»، أمس، عن توصلها إلى اتفاق مع شركة «FLY91» لتأجيرها طائرتين من طراز «600-72 ATR».

وسيتم تسليم الطائرتين خلال العام الجاري، لتصبحا أول طائرتين تدخلان أسطول «FLY91»، التي تعدّ شركة طيران إقليمية تسعى إلى تحسين الترابط الجوي بين مدن المستويين الثاني والثالث في أنحاء الهند المختلفة.

وذكرت «دبي لصناعة الطيران» في بيان، أن اختيار الشركة الجديدة أسطولها من طائرات «600-72 ATR»، يعد خياراً ذكياً، يضمن عمليات فعالة ومستدامة من معظم المطارات الإقليمية في الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروزتارابور: «يسعدنا التوصل إلى هذه الاتفاقية مع شركة (FLY91) كأول مؤجر تشغيلي لها، بما يعزز رؤيتها الرامية إلى تحسين الترابط الإقليمي في الهند، ونشكرها على ثقتها بدبي لصناعات الطيران، ونتطلع إلى تعميق هذه العلاقة مستقبلاً».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «FLY91»، مانوج شاكو، إن «قطاع الطيران في الهند يشهد توسعاً متزايداً بوتيرة غير مسبوقة، وتسعى شركتنا للمساهمة في قصة النمو هذه».

وأضاف: «ملتزمون بدعم مسيرة التنمية في الدولة من خلال تعزيز الترابط الجوي، إذ نهدف للوصول إلى المدن غير المخدومة في الهند». يشار إلى أن «دبي لصناعات الطيران» تمتلك وتدير حالياً 66 طائرة من طراز «600-72 ATR».