«دبي الإسلامي» يطلق حساب «DIB XTRA»

أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، عن إطلاق حساب الراتب «DIB XTRA»، في إطار حملته الترويجية لمكافأة متعاملي بنك دبي الإسلامي الحاليين والجدد ممن يقومون بفتح حساب جديد لتحويل الراتب، حيث يوفر لهم تجربة مصرفية مجزية مع مجموعة من المزايا والحوافز.

وأفاد البنك في بيان، بأن الحملة تنطوي على تقديم مكافأة ترحيبية مضمونة بقيمة 7000 درهم، كما يمكن الاستفادة من مكافأة إضافية بنسبة 15% عند فتح الحساب عبر قنوات «DIB alt» الرقمية، مشيراً إلى أنه يتم تقديم هذه المكافأة لجميع المتعاملين الذين يختارون تحويل رواتبهم إلى حساب الراتب «DIB XTRA» للمرة الأولى.

وعلاوة على ذلك، سيحصل المتعاملون الذين يختارون تحويل رواتبهم إلى حساب «DIB XTRA» على فرصة الدخول في سحب يتيح لأربعة فائزين فرصة الفوز براتبهم للعام بأكمله، مع جائزة تصل قيمتها الكبرى إلى 125 ألف درهم لكل فائز.

وسيحصل متعاملو البنك من المواطنين الإماراتيين المشاركين في هذه الحملة على دخول إضافي في السحب، ما يزيد من فرصهم للفوز بهذه الجائزة الاستثنائية.

ويمكن للمتعاملين الجدد الاستفادة من فرصة الاستخدام المجاني لتطبيق «TravellerPass» لمدة عام كامل مع عروض متنوعة لشراء واحد والحصول على الآخر مجاناً.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي، سانجاي مالهوترا: «تكمن أولويتنا القصوى في تلبية احتياجات وتطلعات متعاملينا الحاليين والجدد، ونحن ننظر إلى هذا الأمر بصفته المهمة المركزية لنا، ونعمل باستمرار على استكشاف طرق جديدة لمكافأة متعاملينا على ثقتهم وولائهم».