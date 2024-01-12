«أبوظبي الأول» يصدر صكوكاً بقيمة 800 مليون دولار

نجح بنك أبوظبي الأول في إصدار صكوك بقيمة 800 مليون دولار بأجل خمس سنوات، وبسعر 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأميركية، وبعائد إجمالي بلغ 4.779%.

وأفاد البنك في بيان له، أمس، بأن هذا الإصدار يمثل أول إصدار للصكوك على مستوى العالم في عام 2024، وأول طرح من مؤسسة مالية في المنطقة العام الجاري.

وبحسب البيان، فقد تم تحديد هامش التسعير النهائي للصكوك عند 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأميركية، وهو أحد أقل هوامش تسعير بنك أبوظبي الأول على أي صفقة عامة مقومة بالدولار، ما يدل على ثقة المستثمرين بجودة السجل الائتماني للبنك.

وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين، إذ بلغت نسبة التخصيص للمستثمرين الإسلاميين 76%. كما نجح «أبوظبي الأول» في تخصيص 38% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين العالميين، بما في ذلك مديرو الصناديق الدولية ومصارف التنمية والبنوك. وبلغت الزيادة في طلبات الاكتتاب 1.9 أضعاف المبلغ الأولي المستهدف، ما أدى إلى نجاح البنك بتسعير الصكوك على هامش يقل عن سعر التداول في السوق.

وقالت أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول، رولا القاضي: «يسرنا أن نشهد النجاح الذي حققه إصدار الصكوك الذي يُعدّ الأول لعام 2024، ويمثل خطوة مهمة بالنسبة للبنك».

وأضافت: «يعكس أكبر إصداراتنا للصكوك منذ أربع سنوات، وتحقيق أقل هامش لطرح عام بأجل خمس سنوات خلال العامين الماضيين، مدى ثقة المستثمرين بدولة الإمارات، وبالسجل الائتماني لبنك أبوظبي الأول. وبهذه المناسبة، نود أن نشكر المستثمرين على ثقتهم الكبيرة بنا».

ويعكس إصدار الصكوك مكانة البنك مزوّداً رائداً للخدمات المالية الإسلامية، وشريكاً موثوقاً للمستثمرين حول العالم.

يشار إلى أن بنك أبوظبي الأول هو مدير رئيس مشارك في إصدار هذه الصكوك.