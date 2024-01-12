«الإمارات دبي الوطني» يدرج 232 صندوقاً استثمارياً في منصّة رقمية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إدراج أكثر من 232 صندوقاً استثمارياً، ضمن منصّته الخاصة للثروة الرقمية في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول «ENBD X»، ما يسمح للمتعاملين بالتداول في هذه الصناديق عبر خطوات بسيطة وفورية.

وأفاد بيان، أمس، بأنه يمكن لمتعاملي بنك الإمارات دبي الوطني الآن اختيار صندوق الاستثمار المفضل لديهم من بين أكثر من 75 صندوقاً تديرها شركات عالمية رائدة لإدارة الأصول، بما فيها شركة «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول»، و«بلاك روك»، و«فيديليتي»، و«بيمكو»، وذلك عبر منصّة الثروة الرقمية، التي تضم بالفعل أكثر من 11 ألفاً من الأسهم العالمية، و150 من الأسهم الإقليمية المتاحة للتداول.

وتعرض صناديق الاستثمار المدرجة في منصّة الثروة الرقمية، معدلات المخاطر والاستدامة من شركة الخدمات المالية «مورنينغ ستار»، إضافة إلى تاريخ الأداء السابق للصناديق، ما يمنح المتعاملين تحليلاً دقيقاً للصناديق قبل اختيار الاستثمار فيها.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: «يعكس إطلاق مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار على منصّة إدارة الثروات التزام البنك بتلبية الاحتياجات الاستثمارية للمتعاملين. ويشكل ذلك خطوة مهمة أخرى في رحلتنا لإنشاء تطبيق استثنائي للهواتف المحمولة يلبي الاحتياجات المصرفية اليومية للمتعاملين، ويساعدهم على الاستثمار في مجموعة متنوّعة من أدوات الادخار لبناء محفظة ادخارية شاملة، ما يجعل (ENBD X) أكثر من مجرد تطبيق لتقديم الخدمات المصرفية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك، بيدرو سوسا كاردوسو: «تُعدّ الراحة والمرونة والسلاسة حجر الزاوية في مساعينا لمنح المتعاملين تجربة رفيعة المستوى تدعم احتياجاتهم المصرفية الرقمية. ومن خلال إطلاق أكثر من 232 صندوقاً استثمارياً ضمن منصّة الثروة الرقمية، فإننا ندعم المتعاملين في إدارة ثرواتهم والاستثمار بشكل آمن في أدوات الادخار التي يختارونها».

وأضاف: «يقدم تطبيق (ENBD X) الآن تجربة رقمية أقوى لمساعدة المتعاملين على التحكم الكامل بثرواتهم وأموالهم عبر منصّة واحدة».