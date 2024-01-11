«الموانئ والجمارك»: «نهام» يجيب عن 21 ألف استفسار في 2023

حققت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي أرقاماً قياسية عن طريق موظفها الافتراضي «نهام» في الارتقاء بتجربة المُتعاملين، وذلك عن طريق الرد الذاتي على جميع استفسارات المتعاملين المتعلقة بخدمات المؤسسة والوحدات التنظيمية التابعة لها من خلال عدد من قنوات التواصل الرقمية والذكية، حيث أجاب «نهام» على 21 ألف استفسار العام الماضي.

وقالت مدير إدارة الاستراتيجية في المؤسسة، نورة عبدالله الشامسي: «نسعى إلى تحقيق رضا مُتعاملينا من خلال الالتزام بميثاق إسعاد المُتعاملين الذي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات، كوجهة الأعمال الأولى، وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد».

وأضافت الشامسي أن الموظف الافتراضي للمؤسسة «نهام»، أسهم في خفض عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال، وخفض عدد رسائل البريد الواردة بنسبة 5.2%، ما يؤكد دور «نهام» في الاستجابة لجميع الاستفسارات طوال الأسبوع، وعلى مدار الساعة، على النحو الذي يسهم في تيسير الخدمات على المُتعاملين، والإجابة عن جميع استفساراتهم وتقديم المعلومات المطلوبة.

وأوضحت أن أكثر الاستفسارات طلباً من قبل المتعاملين كان متعلقاً بخدمات إصدار التصاريح الأمنية، وإصدار تسجيل وترخيص الوسيلة البحرية، وطلب تجديد رخصة محلية، إضافة إلى إصدار رخصة قيادة الوسائل البحرية، مشيرة إلى أن هناك زيادة ملحوظة في استخدام «نهام» خلال الربع الأخير من عام 2023.