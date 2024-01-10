الإمارات تستقبل 13.5 مليون سائح دولي خلال 7 أشهر

أظهرت أحدث بيانات منظمة السياحة العالمية، أن دولة الإمارات واصلت تعزيز مكاسبها، محققة مستويات أداء قوية في عدد الزوار الدوليين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، متجاوزة مستويات عام 2022، ومستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في عام 2019، مشيرة إلى أن السوق الإماراتية، استقبلت نحو 13.5 مليون سائح دولي في الفترة بين يناير ويوليو 2023.

وبحسب بيانات للمنظمة العالمية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع إجمالي عدد السياح الدوليين من 12.7 مليون سائح خلال الفترة بين يناير ويوليو 2022 إلى 13.5 مليوناً خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 5.8%، كما ارتفع العدد، مقارنة مع 12.4 مليون سائح في الفترة نفسها من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، بنسبة نمو بلغت 10.3% مقابل عام 2023.

وأوضحت بيانات المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن السوق الإماراتية سجلت أعلى نسبة في معدلات التدفق السياحي العام الماضي خلال مايو، بنسبة بلغت 41% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق (2022)، حيث استقبلت الدولة نحو مليوني زائر خلال شهر واحد، تلاه فبراير بنسبة نمو بلغت نحو 30%، وبمعدل بلغ 2.3 مليون زائر، ثم مارس بنسبة نمو بلغت 17% وبمعدل 2.2 مليون سائح دولي.

يشار إلى أن دولة الإمارات وبحسب بيانات المنظمة الدولية، حققت أداء قوياً بعد الجائحة، وتحديداً خلال عام 2022، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، بعد أن قفزت سبعة مراكز دفعة واحدة في مؤشر أكبر الأسواق العالمية استقطاباً للسياح، لتحل في المركز الـ12 عالمياً. ووفقاً لبيانات منظمة السياحة العالمية، حلت دولة الإمارات في المركز الرابع ضمن قائمة الأسواق الأكثر دخلاً من السياحة في العالم، مشيرة إلى أن إيرادات السياحة الدولية في الإمارات وصلت إلى 61 مليار دولار (223.8 مليار درهم) خلال عام 2022.

أداء استثنائي

حقق القطاع السياحي في الدولة، أداء استثنائياً، حيث أثبتت الأرقام والنتائج المسجلة، نجاح الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها دولة الإمارات، لتطوير هذا القطاع الحيوي، والوصول إلى مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».

وتستهدف الاستراتيجية، التي تندرج ضمن «مشاريع الخمسين»، رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية 27 مليار درهم، ورفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، فضلاً عن جذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية. وتشمل الاستراتيجية تنفيذ 25 مبادرة وسياسة، لدعم تنمية وتطوير القطاع السياحي في الدولة، تقوم على أربعة توجهات رئيسة هي: تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وتطوير وتنوع المنتجات السياحية المتخصصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع، وزيادة الاستثمارات.