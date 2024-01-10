الزرعوني : السوق العقارية في دبي ستواصل الأداء الإيجابي في 2024

قال الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن السوق العقارية سجلت مبيعات قياسية في عام 2023 تجاوزت 400 مليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، لافتا إلى أنه من المرجح أن تواصل السوق الأداء الإيجابي في عام 2024، مستفيدة من النشاط الاقتصادي في الإمارة وانتعاش القطاع السياحي وزيادة الطلب على السكن.

جاءت تصريحات الزرعوني بمناسبة اختياره ضمن قائمة الوسطاء المواطنين الأكثر مبيعا للعقارات في إمارة دبي خلال عام 2023 بقيمة ناهزت 222 مليون درهم، وذلك للسنة الخامسة على التوالي.

وقال الزرعوني، إن تسجيل هذه المبيعات الكبيرة مع البقاء ضمن قائمة أكثر الوسطاء الإماراتيين مبيعا يعكس تميز الشركة ونجاحها في الفوز بأفضل المشاريع العقارية مع الالتزام بتقديم أحسن الخدمات للعملاء.

وأضاف: "يسعدنا المحافظة على تفوقنا داخل سوق دبي عام تلو أخر منذ إطلاقنا لشركة دبليو كابيتال في عام 2007"، مؤكدًا على "الحرص على تسجيل الشركة نمو مستدام وزيادة عدد العملاء المستفيدين من الخدمات المقدمة، وتقديم الدعم الاستشاري بحكم الخبرات المتراكمة لدينا، إلى جانب الحرص على الارتقاء بالقطاع العقاري داخل الإمارة، ونشر الثقافة العقارية والعمل على جذب مستثمرين أجانب وضخ استثمارات في القطاع الأنشط في دبي، هذا بجانب التزامنا بالقوانين والتنظيمات وشرف المهنة".

وكشف الزرعوني، عن أن الشركة تختص في مجال الوساطة العقارية، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 70 مطورًا عقاريًا، وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.3 مليار درهم.

وأشار الزرعوني، إلى أن الشركة تركز على زيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق الذي لازال يسلك مسار صاعد على المدى المتوسط.