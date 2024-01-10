عارف الخوري: القوانين العقارية بالشارقة محفزة للاستثمار ومناخ الأعمال جاذب للشركات

كشفت ريبورتاج العقارية، عن مشاركتها للمرة الأولى في معرض الشارقة العقاري - إيكرس 2024 في مركز إكسبو الشارقة، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، خلال الفترة من 17 حتى 20 يناير الحالي. وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 29 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب.

وقال عارف إسماعيل الخوري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة ريبورتاج» إن معرض الشارقة العقاري «إيكرس» يعد أحد أبرز الفعاليات والمعارض العقارية التي يتم تنظيمها بالدولة والمنطقة، موضحا أن القطاع العقاري في إمارة الشارقة وفي الدولة يشهد تطوراً ونمواً ملحوظا خلال الفترة الحالية.

وأوضح الخوري أن إمارة الشارقة أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين، في ظل ما توفره من بيئة استثمار آمنة وجاذبة للأعمال، وهو ما يظهر في الزيادة المستمرة باستثمارات الأجانب في الدولة بمختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري، مؤكدا أن الإجراءات والقوانين العقارية في الشارقة محفزة للاستثمار، بفضل الدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وحرصهما الكبير على استمرار نمو هذا القطاع الحيوي.

وأكد الخوري أن معرض الشارقة العقاري «إيكرس» يجسد قوة القطاع العقاري في إمارة الشارقة، ويشكل منصة إقليمية رائدة تتيح للمطورين العقاريين عرض مشاريعهم وتبادل الخبرات وإبرام الشراكات وعقد الصفقات المجدية في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أهم القطاعات بالدولة.

وأوضح الخوري أن السوق العقاري في إمارة الشارقة يشهد مساراً تصاعديا، ويسجل مستويات نمو متميزة، ما يؤكد قوة القطاع العقاري في الإمارة، وجاذبيته للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، متوقعا أن يشهد السوق العقاري في الشارقة مزيداً من النمو خلال الأشهر القادمة من خلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الإمارة، مع توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وحقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 13.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2023، بنسبة زيادة وصلت إلى 19.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

وكشف تقرير سوق العقارات للربع الثالث 2023، الصادر عن شركة «أستيكو» للخدمات العقارية مؤخرا أن أنشطة المعاملات العقارية حققت طفرة قوية في الشارقة، مع تسجيل 59,258 صفقة بيع عقارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.

وتستعرض «ريبورتاج العقارية» خلال معرض الشارقة العقاري - إيكرس 2024، محفظة مشاريعها في الإمارات والخارج، لاسيما مشروع «رويال بارك» في مدينة مصدر بأبوظبي، و«ريبورتاج فيلدج» في دبي، و«سيلفانا» بتركيا، و«مونتي نابوليوني» في مصر، و«فيستا 3» بجزيرة الريم، مع توفير عروض متنوعة، منها خصومات بنسبة تصل إلى 40% عند السداد النقدي «الكاش».

وحققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%.