دبي تستضيف أول قمة حصرية لصناديق التحوط

أعلن مركز دبي المالي العالمي، إبرام شراكة حصرية مع شركة «إتش إف إم»، الذراع المختصة بصناديق التحوط، التابع لشركة بيانات الاستثمار العالمية «ويذ إنتليجانس» لإطلاق أول فعالية حصرية لصناديق التحوط في المنطقة خلال عام 2024.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الطرفين يسعيان من خلال هذا التعاون، إلى تنظيم حدث خاص يقتصر على دعوة الجهات المعنية فقط، ويركز على قطاع صناديق التحوط، مشيراً إلى أن الحدث، الذي سيعقد في مركز دبي المالي العالمي يوم 15 مايو 2024، سيتضمن جلسات محتوى متعمقة، واجتماعات طاولة مستديرة تفاعلية، وأنشطة متكاملة للتواصل.