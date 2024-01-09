"مبادلة" تدرج سندات ثانوية بالدولار والدرهم في سوق أبوظبي

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار؛ عبر جهة إصدار الدين التابعة لها وهي «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ،» الإدراج الثانوي الناجح لسنداتها المقومة بالدولار والدرهم، بقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليارات دولار و750 مليون درهم على التوالي، وذلك في حفل قرع الجرس في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتضمن الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سندات مبادلة الخضراء التي شهدت فائضاً كبيراً في الاكتتاب، وسندات مبادلة الافتتاحية المقومة بالدرهم، وهي أول سندات من نوعها بالدرهم مدرجة من قبل شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد إدراج سندات مبادلة الخضراء الإدراج السابع لأدوات دين خضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويسهم إدراج السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي شهدت اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، في نمو سوق السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، علاوة على تنويع مصادر التمويل وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسعدنا أن نرى إدراج سندات مبادلة المقومة بالدولار والدرهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، جنباً إلى جنب مع أول طرح لسنداتهم الخضراء، الأمر الذي يشكل إضافة قيّمة وتنوعاً للسندات المدرجة لدينا. ويبرز الاهتمام القوي بهذا الإدراج ثقة المستثمرين بأسواق المال المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية ملتزمون توفير منصة قوية وديناميكية لشركات مثل مبادلة لتحقيق أهدافها المتعلقة بزيادة رأس المال واستقطاب الاستثمار».

وقال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار: «ينسجم إدراج السندات الناجحة، مع الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للحكومة، والمتمثلة في تنويع اقتصاد أبوظبي وتعزيز جهود تكامله مع الاقتصاد العالمي كما يؤكد الإدراج الناجح للسندات، مرونة وديناميكية أسواق رأس المال المتطورة على الدوام في أبوظبي».