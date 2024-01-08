372 مشروعاً تشارك في «إيكرس 2024»

تشهد النسخة الجديدة من معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2024»، الذي تقام فعالياته تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، من 17 إلى 20 يناير الجاري في مركز إكسبو الشارقة، مشاركة 372 مشروعاً عقارياً من داخل الدولة وخارجها. وكشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن تفاصيل المعرض الذي يمثل منصة متميزة للشركات العاملة في القطاع العقاري والمطورين العقاريين للتسويق لمشروعاتهم الجديدة، وفرصة للالتقاء بشرائح مختلفة من المهتمين والمستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في هذه المشروعات العقارية، وذلك مع الانتعاش والنشاط الذي يشهده القطاع العقاري.