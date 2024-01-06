«موانئ أبوظبي» تشغّل 3 محطات للسفن السياحية في مصر

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، إبرام اتفاقية امتياز مبدئية لمدة 15 عاماً مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لتشغيل وإدارة ثلاث محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، علاوة على تجديد محطة شرم الشيخ، بما يسهم في تنشيط السياحة البحرية في مصر.

وذكرت المجموعة في بيان أمس، أن من المتوقع إبرام اتفاقية الامتياز النهائية خلال الربع الأول من العام الجاري، قيد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتم توقيع اتفاقية الامتياز المبدئية في مقر وزارة النقل في العاصمة الإدارية الجديدة - القاهرة، بحضور وزير النقل المصري، كامل الوزير، من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، محمد عبدالرحيم، والرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي، أحمد المطوع.

وبموجب هذا التعاون، ستخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات بقيمة ثلاثة ملايين دولار (نحو 11 مليون درهم) على مدى 15 عاماً، ستقوم خلالها بإدارة وتشغيل ثلاث محطات للسفن السياحية وتوفير خدمات جديدة، وتسهيل وصول الشركات المشغلة للسفن السياحية إلى المنطقة، وتوفير مسارات جديدة مستفيدة من شبكة محطاتها للسفن السياحية في البحر الأحمر، ما سيسهم في تعزيز أعمال الرحلات البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي في منطقة البحر الأحمر، وزيادة إقبال السياح على السفن السياحية، وتعزيز تجربة المسافرين ومشغلي الرحلات البحرية.

وقال المطوع، إن «هذه الاتفاقية تمثل شهادة على التزامنا بتنشيط السياحة في منطقة البحر الأحمر، وتجسد العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الإمارات ومصر».

وأضاف أنه «من خلال استثمار ثلاثة ملايين دولار، ستعمل مجموعة موانئ أبوظبي على تعزيز قطاع السياحة البحرية في البحر الأحمر، وتوفير خدمات ومرافق عالمية المستوى لتلك الموانئ، ما سيعود بالنفع على نمو الاقتصاد المصري». وتأتي تلك الشراكة عقب توقيع اتفاقية امتياز نهائية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، التي تهدف إلى تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا. وسيشهد ذلك التعاون استثماراً بقيمة 200 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، بهدف تطوير منشأة حديثة داخل الموقع الاستراتيجي في البحر الأحمر، وسيكون أول ميناء يتم تشغيله دولياً لخدمة منطقة صعيد مصر.