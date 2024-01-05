«إينوك» تفتتح محطة خدمة جديدة في دبي

أعلنت مجموعة «إينوك»، أمس، عن افتتاح أحدث محطات الخدمة التابعة لها والتي تمتاز بموقعها الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد في منطقة جبل علي الأولى، وذلك لتلبية احتياجات التزود بالوقود لقاطني المنطقة والسائقين القادمين من أبوظبي باتجاه دبي، وليصبح بذلك عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في دولة الإمارات 196 محطة.

وذكرت المجموعة، في بيان أمس، أن محطة الخدمة الجديدة، تمتد على مساحة 929 متراً مربعاً، وهي مجهزة بأربعة خزانات وقود، وأربع مضخات تتيح التزوّد بالوقود على جانبي المحطة، مع خيارات البنزين «خصوصي 95»، و«سوبر 98»، و«إي بلس»، والديزل، إلى جانب متجر «زووم» بمساحة 38 متراً مربعاً.

وشُيّدت المحطة الجديدة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، وبما يتماشى مع معايير البناء الحديثة، وزوّدت أيضاً بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة. وتشتمل المحطة على أنظمة مراقبة بدائرة تلفزيونية مغلقة «CCTV» وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات بصورة تلقائية، لضمان أعلى مستويات الأمان.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «ملتزمون بتعزيز البنية التحتية لقطاع التجزئة على امتداد دولة الإمارات، ما يوفر للعملاء تجارب متكاملة ومثالية للتسوق والتزوّد بالوقود»، مضيفاً: «مع حرصنا على المضي قدماً في خططنا التوسعية للعام 2024، فإننا عازمون على الاستمرار بتلبية الطلب المتنامي من قبل عملائنا، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة».