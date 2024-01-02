«موانئ أبوظبي» ترسخ مكانتها كمحرك للتجارة والخدمات اللوجستية في 2023

في عام استثنائي تميز بتوسعات عالمية غير مسبوقة، وصفقات استحواذ استراتيجية، نجحت مجموعة موانئ أبوظبي في ترسيخ مكانتها كمحرك عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية، وتوسيع شبكة الربط وتطوير إمكاناتها، وتعزيز حضورها العالمي، مؤكدة التزامها تبنّي الابتكار المستدام والتميز في قطاع التجارة الدولية والخدمات اللوجستية.

واستهلّت مجموعة موانئ أبوظبي عام 2023 بافتتاح محطة العقبة للسفن السياحية، وهي المحطة الأولى من نوعها في الأردن، واختتمته بتوقيع اتفاقية امتياز نهائية مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المصري.

وعلى مدار عام 2023، نجحت المجموعة في توسيع رقعة انتشارها عالمياً عبر إبرام اتفاقيات بارزة والدخول في شراكات استراتيجية عديدة، ومن أبرز هذه الاتفاقيات، وفي إطار استراتيجية المجموعة والتزامها تعزيز التنمية في الأسواق الناشئة، وقعت المجموعة اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً قابلة للتمديد لإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء «بوانت نوار» الكونغولي.

وقطعت المجموعة خلال العام خطوات واسعة على الصعيد المالي مستثمرة في المستقبل، حيث أنجزت في شهر أبريل الماضي، اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع ائتلاف يضم 13 مصرفاً إقليمياً وعالمياً، بقيمة ملياري دولار، وذلك في ظل الزيادة المطردة في الطلب على هذه التسهيلات، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي بالملاءة المالية لمجموعة موانئ أبوظبي، ونظرته الإيجابية لمستقبلها.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 116% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 8.11 مليارات درهم، وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 2.14 مليار درهم. كما ارتفع إجمالي صافي الأرباح بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى 1.07 مليار درهم. وشكل الاستحواذ على 100% من أسهم شركة «نواتوم»، أحد أبرز الإنجازات في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع العالمي خلال العام الماضي، إذ تعد نواتوم المنصة العالمية الرائدة للخدمات اللوجستية المتكاملة، والمنتشرة في جميع الأسواق وخطوط التجارة الرئيسة.