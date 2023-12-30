673 مليون دولار استثمارات الهيئة العربية للاستثمار الزراعي بنهاية 2023

أفادت الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بأن عدد الشركات التي تساهم فيها الهيئة بلغ 54 شركة بنهاية عام 2023، بإجمالي استثمارات نحو 673 مليون دولار أميركي (2.5 مليار درهم)، تنتج هذه الشركات سلع ومحاصيل لسد الفجوة الغذائية العربية، وتوفر أكثر من 127 ألف فرصة عمل. وأشارت إلى أن مجلس ادارة الهيئة عقد اجتماعه الرابع لعام 2023، يوم الخميس الماضي، بالمكتب الإقليمي للهيئة بإمارة دبي، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، محمد بن عبيد المزروعي، وبحضور أصحاب أعضاء مجلس الإدارة، وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الموضوعات منها من اهمها الموافقة على زيادة رأسمال بعض شركات الهيئة وعلى تأسيس شركة للنشاط الزراعي في الجزائر بالشراكة مع «سوناطراك».

واستحدثت الهيئة بَرنامجا لتمويل صغار المزارعين والمنتجين حيث اشتمل هذا البرنامج على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات وتطبيق أحدث التقنيات الزراعية، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج في الوطن العربي 498 ألف مستفيد، وذلك خلال الفترة (2013-2022). وتأسست الهيئة العربيّة للاستثمار والإنماء الزراعيّ، كمؤسسةٌ ماليّة عربيّة، ذات شخصيّة قانونيّة اعتباريّة ودوليّة مستقلّة، في الأوّل من نوفمبر من عام 1976، ويبلغ رأس المال المصرح به 336 مليون دينار كويتيٍّ (1.1 مليار دولار) ويبلغ رأس المال المدفوع نحو 221.1 مليون دينار كويتيّ (722 مليون دولار) والمقر الرئيسي للهيئة في الخرطوم بجمهورية السودان، ولديها مكتب إقليمي في دبي.

ويُعدّ نشاط الاستثمار الزّراعيّ من الأنشطة الرئيسة، ويشمل تأسيس الشركات الزراعيّة والمساهمة فيها ومتابعة أدائها، وتقديم الدعم الفنيّ والماليّ والإداريّ لها لتحقيق أهدافها. وتتوزّع استثمارات الهيئة في الشركات القائمة والمشاريع قيد التأسيس والتنفيذ على أربع قطاعات رئيسة، وهي: قطاع التصنيع الزراعيّ بنسبة 49.5%، وقطاع الإنتاج الحيوانيّ بنسبة 23.7 %، وقطاع الإنتاج النباتيّ بنسبة 22.5%، وقطاع الخدمات الزراعيّة بنسبة 4.3%.