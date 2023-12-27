«الشارقة لريادة الأعمال» ينظم دورته السابعة 3 فبراير المقبل

يستعد «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، في دورته السابعة 2024، التي تقام تحت شعار «معاً نرسم المستقبل»، لأكبر احتفالية بريادة الأعمال في دولة الإمارات، تجمع أكثر من 150 متحدثاً من قادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من ذوي الرؤى المبتكرة، ضمن 9 مساحات تُشكّل منظومات مصغّرة، تتخصص كلٌّ منها في قطاعات رئيسة في عالم ريادة الأعمال، وتشمل التكنولوجيا، والاقتصاد الإبداعي، والاستدامة، وغيرها.

وتقام الدورة السابعة من المهرجان التي ينظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، يومي 3 و4 فبراير المقبل في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالشارقة.

ويضم المهرجان خمس مناطق وأربع منصات، تم تصميمها بشكل إستراتيجي حول أربعة مسارات تشمل التأثير والمؤسسين والمجتمع والإبداع، تقدم أكثر من 200 فعالية ونشاط تتضمن ندوات نقاشية ومسابقات لعرض الأعمال، وعروضا أدائية، وورش عمل إبداعية، وحوارات ملهمة، وجلسات تواصل بين المستثمرين والباحثين عن الفرص الاستثمارية، وغيرها.

وقالت المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، نجلاء المدفع: «حرصنا هذه السنة على توجيه أفكارنا وجهودنا نحو تقديم تجربة تفاعلية وتمكينية لحضور المهرجان ونحن فخورون بدور المهرجان ومكانته كأبرز احتفالية بريادة الأعمال في دولة الإمارات».

وأضافت أن شعار «معاً نرسم المستقبل»، يشكل جوهر التعاون والابتكار والتأثير الجماعي؛ إذ يرمز إلى أهمية الجهود الفردية والجماعية في ترك بصمة إيجابية وبناء مستقبل واعد، ويؤكد أن الرحلة الريادية ليست فردية وإنما جماعية، ويعكس روح التعاون وأهميته في بناء مستقبل مستدام للجميع.