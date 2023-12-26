اتفاقية تمنح «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية» دوراً لإنجاح مؤتمر «التجارة العالمية»

وقعت وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، و«أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»، اتفاقية تعاون، تصبح بموجبها الأكاديمية، شريكاً رسمياً للتعليم، لاستضافة المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، والذي ينعقد بأبوظبي في فبراير 2024.

حضر مراسم التوقيع، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، فيما وقع اتفاقية التعاون وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، والمدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة ممثلاً لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بدر سليم سلطان العلماء، والمدير العام لـ«أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»، نيكولاي ملادينوف.

وتلعب «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية» دوراً محورياً في برنامج «قادة التجارة العالمية للمستقبل»، المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد بالشراكة مع «اقتصادية أبوظبي»، وذلك من خلال تقديم المواد التعليمية المتعلقة بالتجارة العالمية للشباب الإماراتي من العاملين في الجهات الحكومية ذات الصلة، لتمكينهم من المشاركة بشكل فاعل في المؤتمر الوزاري، استناداً إلى القاعدة المعرفية المتنوعة للأكاديمية في تعزيز التواصل الثقافي المشترك وخبرتها الطويلة في الشؤون الجيوسياسية.

وستؤدي الأكاديمية دوراً مهماً في إنجاح هذا الحدث العالمي المهم، الذي تستضيفه الدولة، من خلال تقديم تقارير ورؤى فكرية خلال مشاركتها في المؤتمرات والاجتماعات الاستراتيجية التي تسبقه.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن «(أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية) مؤسسة وطنية إماراتية مهمة، تقوم بدور محوري في تدريب ورعاية الممثلين الدبلوماسيين الحاليين والمستقبليين لدولة الإمارات».

وقال: «كلنا ثقة بأنها ستسهم بشكل كبير في نجاح استضافة الدولة للمؤتمر وتحقيق أهدافه المأمولة».

وأضاف أن الخبرات المتراكمة لدى الأكاديمية في القضايا الجيوسياسية والتجارية والمناخية وغيرها، ستساعد في تعزيز النقاشات البناءة حول التحديات الأكثر إلحاحاً التي يسعى هذا الحدث العالمي المهم إلى بحثها ووضع خريطة طريق لتخطيها وتحويلها إلى فرص لمزيد من النمو والازدهار للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

من جانبه، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي: «تسهم شراكتنا مع (أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية) في تمكين ممثلي دولة الإمارات من الوصول إلى حلول مبتكرة لتحديات التجارة الدولية خلال اجتماعات المؤتمر».

وأضاف أن الأكاديمية تقوم بدور حيوي في إعداد وتأهيل أجيال الدبلوماسيين الإماراتيين، وقادة الهيئات الحكومية، لتمثيل دولة الإمارات على الساحة الدولية، فضلاً عن قيادة الحوارات العالمية في القضايا الحيوية، للوصول إلى اتفاقات تلبي متطلبات مختلف أصحاب المصلحة.

من جهته، قال المدير العام لـ«أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»، نيكولاي ملادينوف: «تعد مشاركتنا في استضافة المؤتمر، علامة فارقة في سجل الأكاديمية الحافل بالإنجازات، وتؤكد هذه الخطوة التزامنا بمهتمنا الاستراتيجية بتدريب دبلوماسيي المستقبل من أبناء الإمارات، وتمكينهم لنقل رسالة الدولة إلى العالم».

ومن المقرر أن تحتضن العاصمة أبوظبي وزراء التجارة من 164 دولة في فبراير المقبل، للمشاركة في نقاشات حول إصلاح النظام التجاري العالمي في مسعى إلى توسيع عضويته، وتحسين عمليات حلّ النزاعات وزيادة الاستثمار في تقنيات التجارة، وصولاً إلى تحقيق سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة.