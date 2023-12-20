601 مليار درهم استثمارات البنوك في الأسهم والسندات

قال المصرف المركزي اليوم، إن استثمارات البنوك المحلية في الأسهم والسندات والأوراق المالية المحفوظة حتى تاريخ استحقاقها ، سجلت أعلى مستوى لها على الأطلاق حيث بلغت بنهاية أكتوبر الماضي 601 مليار درهم مقارنة مع 594 مليارا نهاية سبتمبر السابق ومقابل 527.4 مليارا نهاية ديسمبر العام الماضي بزيادة شهرية قيمتها 7 مليار درهم وخلال 10 شهور الأولى من العام الجاري بقيمة 73.6 مليار درهم.