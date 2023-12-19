«الطاقة والبنية التحتية» تبحث التعاون المائي مع وفد كوري

استقبلت وزارة الطاقة والبنية التحتية وفداً رفيع المستوى من وزارة البيئة بجمهورية كوريا، ضمن برنامج التعاون بين الجانبين في قطاع المياه. وعقدت لجنة الموارد المائية المشتركة بين الإمارات وكوريا لقاءها الدوري، برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الطاقة والبترول المهندس شريف العلماء، من الجانب الإماراتي، والمدير العام لقطاع صناعات المياه والتعاون الدولي جوين مون، من الجانب الكوري، وبحثت مستجدات الأوضاع المائية وآفاق التعاون الثنائي وسبل تنميته خلال المرحلة المقبلة.

وزار الوفد الكوري مركز التحكم لشبكة المياه في هيئة كهرباء ومياه دبي، واطلع على المشروعات في مجال تحلية المياه وتقنيات الإدارة الذكية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع المياه التي تواصل الإمارات إنجازها، والهادفة إلى دعم «استراتيجية الأمن المائي 2036»، لتعزيز إمدادات المياه النظيفة والمستدامة وتقليل الفاقد المائي للشبكة، فيما تتمثل المستهدفات العليا للاستراتيجية في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%. ورحب المهندس شريف العلماء، بالوفد الضيف، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين الإمارات وكوريا الجنوبية، التي شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل دعم القيادة الحكيمة في البلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكداً أن هذه الزيارات تُعد امتداداً للشراكة التاريخية بين الجانبين في المجالات المختلفة، خصوصاً قطاع المياه، وتعكس الإرادة في توسيع نطاق علاقتهما الثنائية.