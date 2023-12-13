750 شركة عالمية من 35 دولة في «عرب بلاست 2023»

تحت رعاية الشيخ حشر آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، فعاليات معرض «عرب بلاست 2023»، أكبر معرض للبلاستيك والبتروكيماويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة الشركات المصنعة للبتروكيماويات والبلاستيك الخليجية والعربية والعالمية، لتسليط الضوء على أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعات ومستقبلها خلال السنوات المقبلة، والكشف عن منتجاتها الجديدة التي تعزز مفاهيم الوعي البيئي والاستدامة.

ويشارك في الدورة الـ16 من الحدث - الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام - أكثر من 750 شركة عالمية متخصصة في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات من 35 دولة، منها: سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، الصين، النمسا، تركيا، والسعودية، مع توقعات أن يستقطب المعرض أكثر من 10 آلاف زائر في أيامه الثلاثة، مع زيادة لافتة في حجم الشركات المحلية المشاركة العام الجاري، إذ تفوق الـ40 شركة.

وقال المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات المنظمة للمعرض، نضال محمد، إن «المعرض يُعدّ منصّة لقادة الصناعة لتقديم التطوّرات التكنولوجية التي تدفع نحو مستقبل مستدام»، لافتاً إلى أن «الدورة الجديدة ستقام بمشاركة 750 عارضاً من 34 دولة، وستشهد إقامة أجنحة لـ11 دولة، ومشاركات من الهند، وأوروبا، وتايوان، والصين، ودول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف أن «الحدث سيعرض مجموعة متنوّعة من المنتجات والتقنيات والحلول، التي تشكل مستقبل قطاعي البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط في المنطقة، إلى جانب أبرز التقنيات الصديقة للبيئة التي تدخل في هذه الصناعات»، مشيراً إلى دور المعرض في الكشف عن التقنيات المتطورة في مجالات البلاستيك، وإعادة التدوير والبتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها.

من جانبه، أكد مدير معرض «عرب بلاست 2023»، رشيد مبيض، أن «الدورة الجديدة ستواصل دفع خطط الابتكار والاستدامة والتعاون في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات»، لافتاً إلى السعي لوضع معايير عالية للوعي البيئي والاستدامة ونمو الأعمال.