677 مليار درهم أصولا سائلة في القطاع المصرفي بنهاية الربع الثالث

قال المصرف المركزي، صباح اليوم، إن الأصول السائلة بالقطاع المصرفي بلغت بنهاية الربع الثالث من العالم الجاري 677 مليار درهم بما يعادل نسبة 17.5 % من إجمالي الأصول البالغ 3.87 تريليون درهم.

ويعد هذا أعلى مستوى للأصول السائلة في البنوك منذ العام 2013 وذلك وفقا لبيانات المركزي.

وتتضمن الأصول السائلة النقد المحتفظ به بجانب السندات والصكوك المستثمر بها وأية أوراق مالية قابلة للتسييل.

وتعد الأصول السائلة أحد أهم مؤشرات السلامة المالية بالقطاع وتعكس وفرة وملاءة مالية تشكل حائط صد قوي في أوقات الأزمات.