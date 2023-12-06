«دبي الحرة» تفوز بجائزتي «أفضل سوق» و«الاستدامة»

فازت سوق دبي الحرة بجائزتين خلال حفل توزيع «جوائز جمعية الشرق الأوسط وإفريقيا للأسواق الحرة»، الذي اختتم في العاصمة الغانية، أكرا، حيث نالت السوق جائزتي «أفضل سوق للتجزئة»، و«الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية». وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للسوق، كولم ماكلوكلين: «نشكر مجلس إدارة الجمعية ولجنة تحكيم الجائزة على منحنا هذا التقدير، كما أشكر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارتنا، على دعمه الكبير والدائم لمؤسستنا، وأعزو هذا الإنجاز إلى فريق العمل».