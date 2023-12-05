اختيار 12 شركة ناشئة للانضمام إلى مسرّعة «دبي إم آي تي ديزاين إكس»

أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، و«معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، عن اختيارهما 12 شركة ناشئة للانضمام إلى الدفعة الأولى من برنامج مسرّعة «دبي إم آي تي ديزاين إكس»، التي أطلقاها في سبتمبر 2023، بهدف تسريع بناء المشروعات المبتكرة، لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً على مستوى البيئة الحضرية، مثل: المياه، والمناخ، والأمن الغذائي، والطاقة.

وستعمل هذه الشركات على تطوير مشروعات أعمالها أثناء التحاقها ببرنامج تدريبي شامل طوّره «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، وتم اختباره في مختلف أنحاء العالم. ويتكون البرنامج من ورش عمل، ويتبع ذلك شهر مكثف من جلسات التصميم والأعمال، يستضيفها مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك) في «واحة دبي للسيليكون» حتى فبراير 2024.

وقال المدير المالي التنفيذي في «دييز»، وليام شابل: «فخورون بالترحيب بالدفعة الأولى من الشركات الناشئة، وتوفير مساحة العمل عالية التجهيز بما يلبي طموحاتها، حيث ستعمل على توفير الحلول لتحديات البيئة والأعمال بالاستفادة من التكنولوجيا. ونحن بدورنا حريصون على إنشاء منظومة متكاملة لروّاد الأعمال في مجال التكنولوجيا والاستدامة في دبي، تمكّنهم من تطوير حلول مبتكرة للتحديات الملحّة ومشاركتها مع العالم».

بدوره، قال المدير التنفيذي لـ«DesignX» في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط بـ«معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، جلياد روزنزويج،: «أعجبت كثيراً بمواهب ريادة الأعمال التي تزخر بها دولة الإمارات، ووقع اختيارنا على 12 من الشركات الناشئة الأكثر إلهاماً».

وتشترك الشركات الناشئة المختارة في تركيزها على الاستدامة والتكنولوجيا، في وقت تغطي فيه مشروعاتها أفكاراً مبتكرة، تشمل: استخراج الماء من الهواء، وتبريد مراكز البيانات، ومبادرات إعادة التدوير، والحدّ من تلوّث الهواء.