محمد بن راشد: نرحب في دولة الإمارات بأكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، نرحب في دولة الإمارات بأكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة .. رؤساء دول وقادة حكومات ووزراء ومسئولي شركات ومنظمات دولية وأكاديميين وإعلاميين حطوا رحالهم في دولتنا لمناقشة قضية واحدة .. هي الحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة ..

وأضاف سموه قائلاً ، المهمة عظيمة .. والتحديات كبيرة .. ولكن يعلمنا التاريخ أن اجتماع البشر وتعاونهم وتوحيد جهودهم كان وما يزال أعظم سر في ازدهار حضاراتهم واستمرار تقدمهم …

واختتم سموه قائلاً "كل التوفيق للجميع في هذه المهمة الإنسانية ونجدد ثقتنا في فريقنا الوطني في استضافة وتنظيم هذا الحدث الدولي الاستثنائي في دولة الإمارات"