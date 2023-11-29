تغطية الاكتتاب العام لشركة تاكسي دبي 130 مرة وتحديد سعر الطرح عند 1.85 درهم للسهم

أعلنت شركة تاكسي دبي، عن استكمال صياغة سجل أوامر الاكتتاب بنجاح للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

واوضح بيان الشركة الصادر اليوم الأربعاء أنه قد تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.85 درهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً، وعليه فقد بلغ حجم الطرح تقريباً 1.2 مليار درهم (حوالي 315 مليون دولار أمريكي).

وقالت الشركة إن الطرح شهد طلباً هائلاً من المستثمرين المحترفين الدوليين والمستثمرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأفراد من الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد عن 150 مليار درهم (حوالي 41 مليار دولار أمريكي)، مما يعني تجاوز اكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 130 مرة لجميع الشرائح مجتمعة بسعر الطرح النهائي، مما يمثل أكبر طلب اكتتاب عام أولي على الإطلاق على في سوق دبي المالي.

وكانت الشركة قد طرحت 624.75 مليون سهم، أي ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال تاكسي دبي، وخُصص 12 % منها (نحو 75 مليون سهم) للمستثمرين الأفراد.

وبعد الانتهاء من الاكتتاب العام الأولي، ستحتفظ دائرة المالية، التي تمثل حكومة دبي، بنسبة 75.01% من رأس مال الشركة الحالي.

وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا من خلال شريحة المكتتبين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.

وتوقعت إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 7 ديسمبر 2023، تحت الرمز "DTC" ورقم التعريف الدولي "AEE01356D236"، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وبحسب الشركة فإن الاكتتاب العام الأولي سيحقق إجمالي عائدات يبلغ تقريباً 1.2 مليار درهم يتم دفعها إلى دائرة المالية التي تمثل حكومة دبي (المساهم البائع)، بعد التسوية لتغطية أية نفقات تتعلق بالطرح.

وقالت الشركة إنها ترى أن سعر الطرح النهائي يمثل فرصة جذابة للغاية للمستثمرين ويؤكد على التوقعات الكبيرة لنمو الشركة، التي تتمتع بالأصول القوية والحصة السوقية المهيمنة والوضع المالي الراسخ، إضافة إلى ثقة المساهم البائع في رؤية دبي ونموها على المدى الطويل.