«المالية» تستضيف اجتماعات «بنك التنمية الجديد» لدول البريكس

استضافت وزارة المالية، اجتماعات مجلس إدارة بنك التنمية الجديد لدول «البريكس» في دبي، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر الجاري، والذي يعتبر أول اجتماع يعقده مجلس إدارة بنك التنمية الجديد في دولة الإمارات والمنطقة، تحقيقاً لاستراتيجية ورؤية الدولة الرامية إلى التعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية.

وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أهمية استضافة بنوك التنمية المتعددة الأطراف في الدولة، لخلق الشراكات والتعاون بين هذه البنوك والقطاع المالي والقطاع الخاص في دولة الإمارات والمنطقة لدعم المشاريع المستدامة والاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة، والذي يعكس حرص الدولة على التعددية في دعم التنمية لتحقيق رفاهية وازدهار الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.

وتعقد هذه الاجتماعات قبل انضمام دولة الإمارات رسميا إلى مجموعة «بريكس» اعتباراً من يناير 2024، بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة، حيث جاء هذا الإعلان خلال اجتماع رؤساء الدول الخمس في أغسطس الماضي، في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ 15 لـ«بريكس».

وحضر الاجتماعات، من جانب بنك التنمية الجديد (NDB) لدول «البريكس»، رئيسة بنك التنمية الجديد، ديلما روسوف، وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين للبنك ومدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ومدير المجموعة لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وجمهورية بنغلاديش الشعبية، ثريا حامد الهاشمي.

وعلى هامش انعقاد الاجتماعات، نظمت وزارة المالية حفل استقبال بحضور رئيسة وأعضاء بنك التنمية الجديد المشاركين ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وكل من الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية والعالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي وذلك لتعزيز الشراكات بين بنك التنمية الجديد والقطاع الخاص في الإمارات.

وكانت دولة الإمارات انضمت لعضوية بنك التنمية الجديد لدول «البريكس» في أكتوبر2021. ويمثل دولة الإمارات في مجلس المحافظين التابع لبنك التنمية الجديد، كل من وزير دولة للشؤون المالية بصفته محافظاً، محمد بن هادي الحسيني، ووكيل وزارة المالية بصفته محافظ مناوب، يونس حاجي الخوري. وانتخب البنك ثريا حامد الهاشمي في يوليو 2023 لشغل منصب عضو بمجلس الإدارة لتصبح بذلك أول إماراتية وعربية تشغل منصباً بهذا المستوى الرفيع ضمن بنك التنمية الجديد الذي تم إنشاؤه في يوليو 2015 من قبل الدول المعروفة بدول البريكس (BRICS) وهي البرازيل وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.

ويقع مقر بنك التنمية الجديد في مدينة شنغهاي الصينية مع مكاتب إقليمية في كل من جنوب أفريقيا والهند.