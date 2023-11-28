إدراج سندات خضراء في «ناسداك دبي» بـ 2.03 مليار دولار

أعلنت بورصة «ناسداك دبي»، عن إدراج سندات خضراء بقيمة إجمالية 2.03 مليار دولار من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود.

وأفادت البورصة في بيان أمس، بأن الإدراج الجديد يشمل أربعة إصدارات من فروع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي) وهونغ كونغ وسنغافورة ولوكسمبورغ.

ويسهم إدراج السندات الخضراء الصادرة عن البنك الصناعي والتجاري الصيني في تعزيز مكانته كأكبر مُصدر للسندات الخضراء في «ناسداك دبي» بإجمالي قيمة تراكمية تصل إلى 6.93 مليارات دولار.

وإضافة إلى ذلك، يجعل هذا الإدراج من البنك الصناعي والتجاري الصيني جهة الإصدار الصينية الرائدة في «ناسداك دبي»، بمساهمة إجمالية تبلغ 7.43 مليارات دولار. وقرع جرس افتتاح جلسة التداول القنصل العام الصيني في دبي، لي شيوي هانغ، بالتعاون مع المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود (مركز دبي المالي العالمي)، لو وي، وفريق إدارة «ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، احتفالاً بالإدراج في البورصة. وقال وي، إن «إدراج سندات الحزام والطريق الخضراء متعددة العملات الصادرة عن فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي) وهونغ كونغ وسنغافورة ولوكسمبورغ في (ناسداك دبي)، يظهر التزام البنك الصناعي والتجاري الصيني القوي بدعم التنمية المستدامة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي: «يسرنا الترحيب بإدراج الإصدارات الأربعة للسندات الخضراء من البنك الصناعي والتجاري الصيني في (ناسداك دبي)، والذي يؤكد مكانتنا كسوق رائدة للمُصدِرين الدوليين، كما يسلط الضوء على قوة أسواق رأس المال في دبي، ويشير هذا الإصدار أيضاً إلى الطلب المتزايد على أدوات التمويل المستدام في المنطقة».