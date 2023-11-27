تعاون بين موانئ دبي و«إيرينا» لإزالة الكربون من الموانئ والقطاعات البحرية واللوجستية

وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) أمس، اتفاقية تعاون لتسريع استخدام الطاقة المتجددة والوقود النظيف وتعويضات الكربون لخفض الانبعاثات من الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية البحرية.

وقع الاتفاقية مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، فرانشيسكو لا كاميرا، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليّم، وتركز الاتفاقية على تحديد وتنفيذ حلول إزالة الكربون في الموانئ والقطاعات البحرية واللوجستية.

وقال بن سليّم: «يشرفنا أن نتشارك مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في هذه الرحلة التحوّلية نحو رؤية عالمية مشتركة للطاقة المتجددة التي تدعم سلاسل التوريد. وتعمل مجموعة موانئ دبي العالمية على تشكيل مستقبل التجارة وبناء المرونة والاستدامة على كل المستويات، وسنستفيد من شبكتنا الواسعة وتأثيرنا في تعزيز قطاع سلاسل التوريد والحلول اللازمة، ليس في عملياتنا فحسب، بل عبر الحدود أيضاً، ما يضمن التدفق المستدام للتجارة حول العالم. ومعاً، سنقود التغيير الهادف وسنضع معايير جديدة لمستقبل أخضر أكثر رفقاً بالبيئة».

من جانبه، قال لا كاميرا: «في سباقنا لتسريع التحوّل إلى الطاقة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة، يبقى القطاع البحري أحد أكثر القطاعات تحدياً فيما يتعلق بإزالة الكربون من عملياته».