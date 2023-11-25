خالد بن محمد يؤكد أهمية الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، خوان كارلوس سالاسار.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك ومناقشة آخر التطورات في قطاع الطيران العالمي، وبحث سبل تعزيز التعاون بما يسهم في دعم الاستدامة ضمن قطاع الطيران. وأكد سموّه، خلال هذا اللقاء، أهمية الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الابتكار لبناء مستقبل مستدام لصناعة الطيران، ما يسهم في تعزيز السلامة والأمن وكفاءة الطيران وحماية البيئة. حضر اللقاء كلٌّ من رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، محمد علي الشرفا، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، ومدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، والمندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الطيران المدني الدولي، سعيد محمد السويدي، ورئيس مفاوضي ملف التغير المناخي لقطاع الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، مريم البلوشي.