مكتب أبوظبي للاستثمار يدعم تطوير مجمعات تجارية في الوثبة

وقَّع مكتب أبوظبي للاستثمار أربع اتفاقيات مساطحة مع جمعية أبوظبي التعاونية، بهدف إنشاء مجمعات تجارية جديدة في منطقة الوثبة في إمارة أبوظبي، لتحسين جودة حياة السكان من خلال إنشاء متاجر «سوبر ماركت» و«هايبر ماركت»، وإدارتها، وتشغيلها في مواقع استراتيجية عبر مراكز «هيئة أبوظبي للإسكان» السكنية في منطقة الوثبة.

وستسهم الأسواق المجتمعية الجديدة في تعزيز البنية التحتية الحالية، وتحسين جودة الحياة لسكان المشروعات السكنية التابعة لهيئة أبوظبي للإسكان في إطار المبادرات المستمرة لخطة حكومة أبوظبي الرامية إلى الاستفادة من التعاون بين القطاعين العام والخاص، للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية للإمارة التي تضع رفاهية المواطنين والسكان على رأس أولوياتها.

وتعكس اتفاقيات المساطحة الجديدة التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتنمية القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وتنويع اقتصادها من خلال تمكين المستثمرين من الإسهام في تطوير اقتصاد الإمارة، والاستثمار في الأراضي العامة، ومشروعات البنية التحتية الكبرى. وتتضمَّن اتفاقية المساطحة فترة شراكة مدتها سبع سنوات، توفِّر بموجبها خدمات التسوُّق الراقية لسكان منطقة الوثبة.

وحضر مراسم التوقيع رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، والمدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، بدر سليم سلطان العلماء، والرئيس التنفيذي بالإنابة لجمعية أبوظبي التعاونية، عفان الخوري.

وقال الزعابي: «نفخر بدورنا في هذه المبادرة المجتمعية المهمة الهادفة إلى تحسين جودة حياة سكان منطقة الوثبة. ولا شكَّ أنَّ رفاه المواطنين والمقيمين في أبوظبي هي الغاية الأسمى لاقتصاد الصقر المتنامي، الذي يقود جهود التحوُّل نحو اقتصاد أكثر ازدهاراً وتنوُّعاً وشمولاً واستدامة. وتحقيقاً لهذه الغاية، نواصل جهودنا الرامية إلى تعزيز الشراكات البنّاءة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين لتأدية دور رئيس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إمارة أبوظبي».

وأضاف: «في هذا الإطار، تلعب المساطحة دوراً محورياً في سعينا نحو تمكين المستثمرين من تحقيق أهدافهم من خلال ربطهم بجهود تطوير الاقتصاد الكلي للإمارة. ويضطلع مكتب أبوظبي للاستثمار بدور فعّال في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهم الطبيعة الاستراتيجية وطويلة الأمد لاتفاقيات المساطحة في تحقيق هذه الأهداف».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية، الكابتن محمد جمعة الشامسي: «يسعدني أن أشهد تحقيق رؤية الجمعية الرامية إلى دعم المجتمعات المحلية، خصوصاً مع انطلاق مرحلة جديدة في مسيرتنا. وتعد شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار وتوقيع اتفاقيات المساطحة لإنشاء الأسواق المجتمعية في منطقة الوثبة خطوةً مهمَّةً نحو تحسين جودة الحياة للسكان المواطنين والمقيمين، وتنسجم مع التزامنا بتعزيز ازدهار اقتصادنا المحلي وتنوِّعه وشموليته، ووضع رفاهية مواطنينا في مقدِّمة أولوياتنا».