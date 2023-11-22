عدد زوار «دبي للطيران 2023» يتخطى «فارنبرو» و«برلين» الجويين

تخطى عدد زوار النسخة الـ18 من معرض دبي الطيران المستويات التي سجلها كل من معرضي «فارنبرو» البريطاني و«برلين الجوي»، بفارق كبير، إذ واصل «دبي للطيران» تعزيز مكاسبه بوصفه أحد أبرز المعارض الجوية في العالم من حيث مختلف المؤشرات، بما في ذلك أعداد المشاركين والصفقات التي تم تسجيلها.

ووصل إجمالي عدد زوار معرض دبي للطيران 2023 إلى 135 ألف زائر بنسبة نمو بلغت 30% مقارنة بالنسخة السابقة في عام 2021، مقابل 80 ألف زائر لآخر نسخة من معرض «فارنبرو» الذي أقيم في يوليو العام الماضي، و72.5 ألف زائر لمعرض برلين الجوي الذي عقد خلال يونيو العام الماضي.

وشهد معرض دبي للطيران دورة استثنائية قياسية في نسخته الـ18، التي تعد الأكبر في تاريخه منذ انطلاقته، في ضوء مجموعة كبيرة من الصفقات التي جرى الإعلان عنها، وعززت من مكانة المعرض وأهميته عالمياً على مستوى القطاع.

واستعرضت الدورة الـ18 من المعرض، التزام قطاعات صناعة الطيران والفضاء والدفاع تجاه تحقيق النمو والتطور، حيث تجاوزت قيمة الصفقات التي انطلقت من دبي وتم إبرامها خلال المعرض 101 مليار دولار (370.6 مليار درهم)، مع حضور 148 دولة وأكثر من 1400 جهة عارضة، مثّلت كبار المصنعين والمنتجين وصناع القرار والمتخصصين في صناعات الطيران والفضاء من حول العالم.