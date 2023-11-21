«موانئ دبي» تخفض انبعاثات الكربون في الإمارات بالطاقة المتجددة

خفضت مجموعة موانئ دبي العالمية، انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياتها في الدولة بما يقارب نسبة 50% هذا العام، عبر الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

وأصدرت هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من 200 ألف شهادة دولية للطاقة المتجددة (I-RECs) لمجموعة موانئ دبي العالمية حتى الآن هذا العام. وتضمن تلك الشهادات توليد الكهرباء المستهلكة من مصادر متجددة، حيث يعادل كل منها 1 ميغاوات/ساعة من الكهرباء.

ويتم توليد الشهادات الدولية للطاقة المتجددة من هيئة كهرباء ومياه دبي بواسطة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتدعم عمليات مجموعة موانئ دبي العالمية في دولة الإمارات والتي تشمل أعمالها في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) والأحواض الجافة العالمية.

وأصبحت تلك العمليات، اليوم مدعومة بنسبة 100% بمصادر الطاقة المتجددة. وبهذا التحوّل هذا العام، تتقدم مجموعة موانئ دبي العالمية بفارق ملحوظ على الهدف الموضوع في دولة الإمارات والمتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 42% بحلول عام 2030.

وقالت الرئيس التنفيذي لشؤون الاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية، مها القطان: «نلتزم بدعم وتطوير أجندة التغير المناخي العالمية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الخالية من الكربون، وتنفيذ ممارسات تجارية مسؤولة، والعمل مع الشركاء المناسبين لتحقيق ذلك الهدف. إننا نقوم بتقييم تأثير أعمالنا بشكل منتظم ونهدف إلى تقليل بصمتنا الكربونية وتحسين استدامة عملياتنا. وتشكل إمدادات الطاقة المتجددة جزءاً من استراتيجيتنا الأوسع لإزالة الكربون من عملياتنا، وإني فخورة بأن أكثر من 60% من الكهرباء التي تستهلكها مجموعة موانئ دبي العالمية على مستوى العالم تأتي من مصادر متجددة. نواصل تنفيذ استراتيجيتنا لإزالة الكربون ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة».