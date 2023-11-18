«تنظيم الاتصالات» تدعو إلى الإبلاغ عن فقدان الهواتف

دعت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الجمهور إلى ضرورة إبلاغ مزودي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات، في حال فقدان أو سرقة أجهزة الهواتف المتحركة الخاصة بهم في الوقت الذي تزداد فيه أهمية هذه الأجهزة في الحياة اليومية.

وتهدف الهيئة إلى رفع الوعي بإجراءات الإبلاغ عن فقدان أو سرقة جهاز الهاتف المتحرك، حيث يوجد لدى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة العديد من القنوات التي يمكن للجمهور التواصل من خلالها للإبلاغ عن فقدان أو سرقة أجهزة الهواتف المتحركة مثل مراكز اتصال خدمة العملاء، وخدمات الدردشة المباشرة عبر المواقع الإلكترونية، والقنوات الأخرى التابعة للمشغل.