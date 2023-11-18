«إينوك» توسّع حضورها العالمي

وقّعت مجموعة «إينوك» مذكرة تفاهم مع «بي تي بيرتامينا باترا نياجا» الإندونيسية، بهدف استكشاف وتقييم فرص التعاون في عدد من المطارات الدولية، في خطوة تتماشى مع استراتيجية المجموعة للتوسّع عالمياً ودعم أجندة دبي الاقتصادية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل.

وذكرت «إينوك» في بيان أمس، أنه تم توقيع المذكرة على هامش معرض دبي للطيران من قبل المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في «إينوك»، برهان الهاشمي، والرئيس التنفيذي لـ«بي تي بيرتامينا»، ريفا يساهان. وحدد الطرفان عدداً من آفاق التعاون بما في ذلك الاستثمار المشترك والتوريد والتخزين والتوزيع لمنتجات الطيران في المطارات الدولية.