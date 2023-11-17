الربع الثالث الأفضل أداءً لسوق دبي العقارية منذ 10 سنوات

أصدرت بوابة «بروبرتي فايندر» العقارية، أمس، أحدث تقاريرها المتخصصة في مراقبة الأسواق للربع الثالث من عام 2023، الذي كشف عن استمرار اهتمام الباحثين عن العقارات في سوقي دبي وأبوظبي، مع تسجيل أرقام قياسية جديدة في إجمالي قيمة معاملات البيع العقارية. وأشار التقرير إلى أن الطلب على العقار أصبح الاستثمار المفضل، نظراً إلى فوائده على المدى الطويل، والاتجاهات الناشئة التي تُعيد رسم ملامح مشهد العقارات في دولة الإمارات.

وكشفت البيانات الخاصة بـ«بروبرتي فايندر» أن عقارات دبي الجاهزة و«على الخريطة» سجلت 31 ألفاً و181 معاملة خلال الربع الثالث 2023، مقارنة بـ25 ألفاً و400 معاملة في الربع الثالث من 2022، بزيادة بلغت 22.76% على أساس سنوي، ليكون أداء الربع الثالث من العام الأفضل لسوق دبي العقاري منذ عقد من الزمن.

بالمقابل، أظهرت بيانات «دائرة البلديات والنقل» في أبوظبي، ارتفاعاً كبيراً في إجمالي معاملات البيع في قطاع العقارات السكنية خلال الربع الثالث من 2023، مسجلةً مستوى قياسياً بلغ 3718 معاملة، مقارنة بـ1569 في الربع الثالث من 2022، بزيادة كبيرة قدرها 137%.

بدورها، حققت معاملات «البيع على الخريطة» في كل من دبي وأبوظبي زيادة كبيرة خلال الربع الثالث من عام 2023، إذ أسهمت مبيعات عقارات دبي على الخريطة بـ(47.2%) من إجمالي المعاملات، مقارنة بـ(46.5%) في الربع الثالث من 2022، مسجلةً 14 ألفاً و714 معاملة في الربع الثالث من 2023، مقارنة بـ11 ألفاً و809 معاملات في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 24.6%، وتُعدّ الأعلى في عدد معاملات البيع للربع الثالث منذ عقد من الزمن.

وبلغت قيمة مبيعات العقارات على المخطط في الربع الثالث 35.71 مليار درهم، مقارنة بـ24.34 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي قيمة المعاملات (46.72%)، لتحقق أعلى قيمة مسجلة على الإطلاق في الربع الثالث.

وسجلت دبي زيادة كبيرة في عقود الإيجار بلغت 11.2% على أساس سنوي، إذ وصلت إلى 156 ألفاً و422 عقداً، مقارنة بـ140 ألفاً و685 عقداً في الربع الثالث من 2022. وقال الرئيس التنفيذي للإيرادات لـ«بروبرتي فايندر»، شريف سليمان: «أنهينا الربع الثالث بارتفاع في نسبة الراغبين في تملك عقارات على المخطط، مع تعاظم ثقة المستثمرين وارتفاع الطلب على التملك».